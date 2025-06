Podemos no irá a la ronda de contactos de Sánchez ya que es "una operación de lavado de cara de un partido corrupto"

Pablo Fernández, secretario de Organización y coportavoz de Podemos, ha anunciado en una rueda de prensa que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está "legitimado" para liderar un Gobierno progresista y que la formación liderada por Ione Belarra no acudirá a la ronda de contactos convocada con sus socios porque no quiere participar "en una operación de lavado de cara de un partido corrupto", en referencia al PSOE.

"No estamos ante el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino ante el caso PSOE. Y cuatro días después del informe de la UCO, Sánchez no ha tomado medidas reales. No basta con pedir perdón. Va tarde. Tiene que identificar a todos los implicados en la trama y esas obras bajo sospecha de corrupción, devolver todo lo que se ha robado a la ciudadanía y que no se vuelva a repetir. "Y que las empresas implicadas no vuelvan a ser adjudicatarias de contratos del Gobierno", ha indicado el coportavoz de Podemos.

Preguntado sobre la posición de Podemos con respecto a una supuesta moción de censura contra el Ejecutivo, el portavoz ha asegurado que se trata de "técnicas parlamentarias que solo benefician al PP y al PSOE". No obstante, ha aseverado que Sánchez" y ha añadido que en estos momentos ningún partido está por la labor de presentarla.

Fernández también ha rechazado la idea de que "la corrupción cero no existe", que planteó el presidente del Gobierno el pasado jueves, ya que eso supone "reconocer que si el bipartidismo gobierna, seguirá habiendo casos de corrupción" y ha asegurado que Podemos es la una opción contra la corrupción. "Podemos es alternativa sin corrupción, que se opone a los recortes y el rearme. Por eso, a la gente progresista de este país le queremos mandar un mensaje claro: no es tiempo de resignación ni de lamentos, sino de una alternativa limpia", ha expresado el secretario de Organización de la formación morada.

Además ha señalado a los progresistas españoles que "no elijan entre el rearme , la corrupción, los recortes y la privatización del PP o del PSOE". Ha reclamado al Gobierno que aclare si se comprometerá o no a aumentar el gasto militar en el marco de la próxima cumbre de la OTAN. "Todavía no han explicado si planean salir de esa cumbre con un nuevo incremento del gasto. Si se supera el 2% del PIB, será una losa insoportable para el país", ha advertido.

