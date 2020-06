Iglesias se confiesa avergonzado por la decisión de la Audiencia Nacional y pide libertad para los "presos políticos"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha confesado avergonzado tras conocer la orden de prisión incondicional para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y siete exconsellers, y ha pedido "libertad" para los que ha calificado como "presos políticos". "Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos", ha escrito Iglesias en su perfil de Twitter poco después de conocerse la decisión de la juez de la Audiencia Nacional.

También el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha criticado la decisión judicial en la misma red social. "Mira, justo lo que pedían los neonazis a las puertas de la Audiencia Nacional. Más gasolina, más irresponsabilidad, más odio", ha sentenciado. "La independencia fue ilegítima e ilusoria. Encarcelar a la oposición política es predemocrático, pirómano y propio de tiempos oscuros", ha añadido Echenique.

Igualmente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha calificado de "lamentable" la decisión de la Audiencia Nacional que, en su opinión ha adoptado "medidas desproporcionadas" ante un delito de rebelión "inexistente" y con falta de competencias para ello. "No es democracia", ha denunciado Garzón, quien también en Twitter ha recalcado que "esta medida la celebran los del 'a por ello', los más ultras e irresponsables" y que "ningún demócrata puede estar satisfecho con esta barbaridad".

La portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, se ha sumado a las críticas: "Todos sabemos que la cárcel no arreglará nada. Quiero ganar a los independentistas en las urnas, no convertirles en presos políticos", ha considerado Igualmente, el secretario de Análisis Estratégico de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado "preocupado como español y demócrata". "La espada ha pesado más que la balanza. Aberración jurídica de nefastas consecuencias políticas", ha apuntado.

Por su parte, el coordinador general de Cataluña En Comù, Xavier Domènech, ha lamentado que "lo peor que podía pasar" ha ocurrido, ha pedido entereza e inteligencia para superar este momento y ha vuelto a reclamar "amnistía" para los implicados.

También ha escrito en Twitter su desacuerdo con la orden de prisión el secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, quien como Domènech y Echenique, ha acudido al Tribunal Supremo a apoyar a los miembros de la Mesa del Parlament. "Con la misma fuerza que he criticado a este Govern, trabajaré para que estén libres. No pasarán", ha señalado. Dante Fachín ha escrito otro mensaje recordando que el Consejo Ciudadano de Podem Catalunya acordó el pasado día 29 que ante esta "situación excepcional" abierta por la aplicación del artículo 155, las elecciones del 21 de diciembre no pueden considerarse normales. Esa resolución abogaba por abrir una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, también las independentistas. "¿Queda claro ahora que hay que hablar con todos?", ha preguntado.