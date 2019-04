Iceta dice que si Rajoy logra el apoyo de C's se abre "otra situación que habrá que reflexionar y valorar"

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha dicho que "si Mariano Rajoy no alcanza la investidura, no se acaba el mundo" y "el PSOE ejercerá con la máxima solvencia su papel como segundo partido de España".

En una entrevista en Espejo Público ha dicho que aún se está "en tiempo de Rajoy", pero el PP "no ha conseguido ni un apoyo más" y "sería irresponsable favorecer la investidura". En su opinión, Pedro Sánchez sólo puede tomar la iniciativa "si Rajoy fracasa" en su intento de formar Gobierno.

Iceta ha animado a Mariano Rajoy a buscar más apoyos y ha opinado que si contase con Ciudadanos y se presentase con el respaldo de 169 "sería una posición de mucha fortaleza para ir a una investidura y completarla".

Eso sí, acto seguido ha puntualizado que no está afirmando que el PSOE vaya a plantearse la abstención para facilitar el Gobierno de Rajoy si Ciudadanos pasa de la abstención al sí, pero ha añadido: "He dicho que si no suma un solo apoyo más no vamos a movernos de nuestra posición, porque sería temerario. Si lo hace, estaremos en otra situación que habrá que reflexionar y valorar".

El secretario del PSC insiste en que es tiempo de Rajoy y debería buscar apoyo "en su área de mayor proximidad" pero si se presenta con 137 apoyos, "sería temerario darle nuestra abstención porque no va a poder gobernar".