Ibarra, sobre Zapatero: "Ya estuvo con un gánster de Venezuela, ahora porque esté con un prófugo... ha ido mejorando"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se ha sentado hoy en el plató de 'Espejo Público' junto a Susanna Griso para comentar la actualidad política.

Entre los titulares que ha dejado de la entrevista están las posibles reuniones que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Carles Puigdemont en Suiza, al que califica como "prófugo" de la Justicia.

Al parecer, según avanza el diario 'AB'C, el expresidente Zapatero estaría manteniendo reuniones con Puigdemont en Suiza por orden del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas conversaciones se producirían en Suiza para acercar las posturas de los dos partidos políticos (Junts y PSOE) para que el acuerdo de investidura pactado siga en pie.

De momento parece que Puigdemont no será amnistiado porque el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación no es amnistiable. Pero, para Ibarra, viendo la situación actual en la que los socialistas han pactado con un "prófugo", lo mejor sería que amnistiaran a Puigdemont "para evitar negociar con un prófugo de la Justicia". "Estuvimos negociando con Esquerra, que estaba en la cárcel (...) y ahora estamos negociando con un prófugo los Presupuestos", dice Ibarra.

Aunque minutos más tarde, él mismo ha rechazado la amnistía: "Lo mejor que podría hacer este señor -dice refiriéndose a Carles Puigdemont- es venir a España, asumir su responsabilidad, y una vez que la asuma, después veremos a ver si se le indulta o no se le indulta. Pero amnistiarlo yo creo que es un error con el que yo no estoy de acuerdo y tengo mis discrepancias al respecto", asegura Rodríguez Ibarra.

Reuniones de Zapatero: ¿primero con Maduro y ahora con Puigdemont?

¿Qué ha pasado con las reuniones que mantenía Santos Cerdán con Puigdemont en Suiza? Al parecer, habría un nuevo interlocutor y, según 'ABC', sería el expresidente Zapatero. "Tiene práctica de mediación", dice Ibarra preguntando si había vuelto ya de Venezuela. "Si ya estuvo con un gánster como el de Venezuela, ahora porque esté con un prófugo... Ha ido mejorando".

No obstante, señala que él no tiene ninguna queja con respecto a Zapatero, aunque reconoce que sí tiene sus dudas "de que Zapatero esté haciendo un papel, aunque sea el más sensato del mundo, con un tipo como -Maduro- y con una democracia prostituida como la venezolana", añade.

Recorrido de la legislatura

¿Qué recorrido da Ibarra a la actual legislatura? Aunque el expresidente extremeño admite que no sabe lo que puede ocurrir, sí que deja claro que si no hay Presupuestos Generales del Estado, se habrá acabado. "Si no hubiera Presupuestos, la legislatura se ha acabado", afirma tajantemente.

Además, piensa que si no hubiera crítica de lo ocurrido "por lo menos para decir 'lo que aprobamos en el último Congreso, lo que no se ha cumplido por qué no se ha cumplido?' Si ahí tampoco se hace crítica, el Partido Socialista estaría en una situación muy difícil".

