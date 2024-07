El Tribunal Supremo no amnistía a Puigdemont: sigue la orden de detención y rechaza amnistiar la malversación del procés

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, ha rechazado la amnistía a Carles Puigdemont en cuanto a la malversación de la que se le acusa. Llarena no cree que este delito se amnistiable. Mantiene la orden de detención contra Puigdemont, Comín y Puig y no archiva la ejecutoria que inhabilita hasta los años 2030 y 2031 a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa.

Esto quiere decir que el Tribunal Supremo no va a aplicar la amnistía a Puigdemont y explica dos motivos por los cuales considera que los delitos atribuidos a los acusados no son amnistiables: por un lado cree que Puigdemont se benefició personalmente del procés, no con dinero, pero sí con el referéndum y por otro lado señala que esta consulta afectó a los intereses de la Unión Europea porque de haberse llevado a cabo la independencia, hubiese afectado a la economía de Bruselas.

Esta decisión no se ha tomado de manera unánime, una magistrada ha discrepado y con ello se rompe por primera vez la unidad del Tribunal del procés.

Antecedente: informes de Fiscalía, Abogacía y Vox

El Tribunal Supremo comenzó a estudiar cómo aplicar la amnistía a Puigdemont y al procés hace unos días. Esto ha llegado a raíz de informes de la Fiscalía, Abogacía del Estado y de Vox que pedían que se evaluase cómo aplicar esta ley a los acusados por el referéndum ilegal del 1-0. Europa Press informó que se evaluaban las alegaciones de las partes y el contenido de la ley para poder llegar a saber si se puede aplicar o no a los acusados independentistas.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las defensas de los acusados pedían que se amnistíe el delito de desobediencia y malversación a Puigdemont y al resto de señalados, ya que señalaban que esto entra dentro de lo que defiende la ley de amnistía. Exponen que no existe malversación ya que no se produjo un enriquecimiento personal. En este caso, también se solicitaba que se acabe con las órdenes de busca y captura.

En contra de esto se encuentran los informes de Vox y de la Sociedad Civil Catalana. Los primeros acusan popularmente en la causa del procés y Tsunami y los segundos en la causa de Polo. Ambos exigían que no se amnistíe a los acusados debido a que sí que existió un enriquecimiento por parte de los acusados y no se les puede personar la malversación ni el terrorismo.

Ante esto, el Supremo ha cedido ante los informes de Vox y Sociedad Civil Catalana y han decidido no amnistiar a los acusados y mantener la orden de captura. Llanera, además, ha analizado las acusaciones y las alegaciones de los exconsejeros Toni Comín, Lluís Puis y la secretaria general de ERC (Marta Rovira), aunque a esta última se la excluye de esa orden de detención.

Consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo

La decisión del juez Llarena hace que la vuelta de Puigdemont a España sea cada vez menos posible debido a la persistencia de la orden de detención.

Ante este escenario, las defensas de los acusados tienen ahora tres días para recurrir a la decisión de la Sala. Posteriormente, tras el recurso de las partes acusadas, el Supremo se tiene que volver a pronunciar con una decisión y si la defensa sigue sin estar de acuerdo, ahí tendrían que recurrir al Tribunal Constitucional.

Puidgemont: "La Toga Nostra"

El expresidente del Govern de Cataluña, Carles Puigdemont, no ha tardado en reaccionar ante esta decisión del Tribunal Supremo y lo hace mediante la publicación de un mensaje en redes sociales donde pone la frase "La Toga Nostra" en referencia al rechazo de aplicación de la ley de amnistía a sus delitos. No es la primera vez que un líder independentista evoca esta frase: Gabriel Rufián (ERC) ya lo hizo el pasado febrero con el mismo objetico de crítica al sistema judicial.

Desde su equipo jurídico reconocen que se han enterado de esta decisión por los medios de comunicación y concluyen que los magistrados incumplen la ley de amnistía y, por tanto, avanzan que van a recurrir. Su abogado mantiene que Puigdemont volverá a España y desafía al Supremo: alega que en el caso de cruzar la frontera, el problema lo tendrá quien quiera detenerle.

Reacciones de PSOE y PP

Los principales partidos del país también se han pronunciado respecto a esta decisión del Supremo. PP critica al Gobierno después de esta resolución y el PSOE confía en que esto no afecte a las negociaciones en Cataluña para formar el Govern.

"No puedo darle una valoración sobre lo que ha pasado, ni los futuribles, ni sobre cómo puede afectar que entiendo que en nada porque son procesos diferenciados", señala la portavoz del PSOE, Esther Peña. Por otro lado, desde Sumar declaran que "la amnistía debe ser completa y en los términos en los que se aprobó".

El Partido Popular, al contrario señala que "el Gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo han tenido mayoría para aprobar una ley y que, por lo que se ve, si siquiera saben hacerla".

