Presupuestos

Las consecuencias de no aprobar unos Presupuestos Generales para 2025: "Necesitamos que estén adaptados al mundo actual"

La marcha atrás del Gobierno para debatir en el Parlamento el techo de Gasto al no encontrar apoyos suficientes pone sobre la mesa la posibilidad de no poder aprobar tampoco unos Presupuestos específicos para 2025. Si fuera así, se prorrogarían los actuales, que son ya prórroga de los de 2023. Eso, dicen los expertos, es una mala noticia porque supone manejar unas cuentas públicas para un país que ya no existe.