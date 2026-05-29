El hijo de Ábalos se pronuncia tras la imputación de Zapatero y señala al Gobierno: "No se le deja caer por lo que simboliza como expresidente"

Recientemente el Partido Socialista se ha visto envuelto por varios presuntos casos de corrupción, como el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el que concierne a Leire Díez, por el que la UCO entró en la sede nacional del partido en Ferraz. Una situación que es "sorprendente y anormal" para Víctor Ábalos, el hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Su padre, quien está en prisión a espera de sentencia por el caso Koldo, es otro de los involucrados en una de las últimas investigaciones judiciales relacionadas con el PSOE.

Negando cualquier vinculación de su padre con el rescate de Plus Ultra, por el que ha sido imputado Zapatero, expone que a su padre no se le informó del tema. Asimismo, explica que cuando Ábalos planteó dudas sobre el rescate al presidente del Gobierno, este le respondió con un: "Tú sabrás".

"En el Gobierno hay gente muy afín a Zapatero"

Al tiempo que sostiene la presunción de inocencia del expresidente, Víctor Ábalos subraya el estado incipiente de la investigación. "Esto acaba de empezar y puede abrir un melón importante", añadía.

Recordando las palabras de su padre en las que señalaba la "doble vara de medir" de los miembros de su partido ante la imputación de Zapatero, en las que aludía a la diferencia de trato que recibió él, el hijo del exministro confesaba que Ábalos se encuentra "indignado". Asimismo, descarta que su padre sienta alegría por la situación que vive el partido actualmente.

Víctor Ábalos también pone sobre la mesa la diferencia entre los casos para manifestar su descontento ante las decisiones tomadas en cada uno de ellos. "A mi padre se le deja caer y a Zapatero no por lo que simboliza como expresidente y porque en el Gobierno está gente muy afín a él". De hecho, al frente de lo que para Víctor es una operación para "descabalgar" a su padre, el hijo del exministro de Transportes sitúa en un 50% a Zapatero.

"La 'cloaca' del PSOE está en el Ministerio de Transportes"

Al ser preguntado por las 'cloacas' y el Caso Leire Díez, el hijo de Ábalos pone el foco en el Gobierno: "la cloaca del PSOE no está en Ferraz, está en el Ministerio de Transportes". "La auditoria de las mascarillas las hizo Oscar Puente porque le dio la gana", añadía al respecto redirigiendo la mirada hacia la "inocencia" de su padre a la que hace referencia y denunciando que "nadie le pidió — a Puente — esa auditoría". Unas palabras con las que reclamaba que "se deberían hacer auditorías de todas las empresas que entran en el ministerio, incluyendo a Plus Ultra".

"Sánchez ha tratado a mi padre como a un perroy para Zapatero mi padre era un problema para sus negocios", remataba cargando contra ambos dirigentes socialistas.

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