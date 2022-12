Alfonso Guerra: "Legislar con nombre y apellido también es una forma de corrupción"

Alfonso Guerra no es uno de los firmantes del manifiesto en el que al menos 5 exministros del PSOE se posicionan en contra de la reforma del delito de sedición y malversación, sin embargo no esconde su rechazo a la misma y justifica que su nombre no aparezca en el texto porque no quiere que se convierta en el "manifiesto de Alfonso Guerra" robando así el protagonismo a los "intelectuales y juristas" que lo han redactado.

En una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno', Guerra ha reflexionado que si la ley se modifica según lo previsto los independentistas catalanes "pueden repetir lo que hicieron en el 17, esta vez sin gente en la calle, y nadie le podrá acusar de nada".

El histórico ex dirigente del PSOE se muestra convencido de que el siguiente paso de los independentistas será volver a convocar un referéndum ya que argumenta "los independentistas son insaciables, no se conforman". Además, confiesa que su situación "es de decepción y de inquietud" además advierte: "Legislar 'ad hominen' con nombre y apellido eso también corrompe la política, eso también es una forma de corrupción".

Guerra avisa de que "puede haber una revuelta contra las instituciones, contra el Estado, contra la Constitución y que nadie pueda encontrar un delito del que acusarlos. Me parece algo que deja desprotegida la democracia española".

Poco queda ya de ese apoyo que Guerra dio a Sánchez en su primera etapa cuando el actual presidente del Gobierno declaraba que lo ejecutado por los independistas en octubre de 2017 no era sedición sino que "era rebelión" o cuando afirmó que "no dormiría tranquilo con Podemos en el Gobierno, pero reflexiona: "Yo mantengo mi coherencia, si otros cambian no es mi problema".

