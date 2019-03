Griñán: "Sería un error que Rubalcaba se atrincherase hasta 2016"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, considera que "sería un error" que el secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, "se atrincherase hasta 2016".

Así lo ha manifestado Griñán en una entrevista concedida, en la que también ha señalado que respeta "profundamente la responsabilidad de cada uno para que la asuma como crea conveniente". "Formo parte de la Ejecutiva y como tal creo que todos somos responsables de que esto no tire", ha dicho el andaluz en referencia a los resultados que el PSOE ha obtenido tras las elecciones de Galicia y País Vasco.

Ante este panorama, a juicio de Griñán, lo que ocurre es que "hay es un problema de confianza".

De la misma manera, preguntado por si Rubalcaba trataba de eludir su responsabilidad como secretario general del PSOE al haber tardado 72 horas en hacer declaraciones tras los resultados del partido el 21-O, el presidente del PSOE ha considerado que "el secretario general tiene la misma responsabilidad que la Ejecutiva Federal, incluido yo que soy el presidente".

"Lo que se ha hecho es romper el modelo habitual" que consiste, según ha explicado Griñán, en celebrar una reunión de la Ejecutiva y después ofrecer una rueda de prensa; aunque entiende que "la verdad es que unas primeras palabras se han de tener siempre...".

"No vamos a aceptar que se tome una decisión sobre el modelo de estado sin que Andalucía participe de ella"

Entretanto, sostiene que "para que no ocurran esas cosas en el PSOE no tiene que haber una dirección contra alguien, sino una dirección de todos y todos con la dirección", de manera que abrir el partido signifique que "todo el que quiera tener protagonismo lo tenga".

"LO QUE ME PREOCUPA ES ANDALUCIA"

Griñán asegura que "en absoluto" esta intentando mover la silla al secretario general: "Tengo todos mis deseos colmados. Lo digo sinceramente, lo que me preocupa no es el partido, sino Andalucía". Aunque añade que, si la Ejecutiva del PSOE busca "neutralizarle", le serviría para explicarse "el por qué de las derrotas del partido".

Por otro lado, el presidente andaluz ha manifestado que si Carme Chacón aspirara a ser candidata a la secretaria general del PSOE "lo que quiera ser lo tiene que decir ella".

Asegura además que "la soberanía nacional no es fragmentable", al tiempo que confiesa que en el caso de que Chacón defienda "un modelo desigualitario de España", él estará "contra ella", mientras que si por el contrario, Chacón apuesta por el modelo en el que cree Andalucía, que es que dentro de la diversidad se garantice la igualdad, "estará con ella".

De igual manera, preguntado por si acertó el PSOE con Rubalcaba, Griñán ha considerado que "la mayoría siempre tiene razón", aunque ha matizado que durante la celebración del congreso del PSOE en Sevilla, "nadie votó contra nadie". "A ningún militante se le puede tratar como un adversario y eso debe quedar muy claro para poder convivir", añade.

"En la diversidad está la fortaleza. El mejor líder es el que se rodea de gente más competente no de gente más leal", entiende el secretario general del PSOE-A.

Por otro lado, dice no saber si Rubalcaba está al final de su carrera política y matiza: "es su responsabilidad y su decisión. La política es imprevisible".

"LA SOBERANIA NACIONAL NO ES FRAGMENTABLE"

El presidente andaluz ha aseverado que "no vamos a aceptar que se tome una decisión sobre el modelo de estado sin que un 18 por ciento de los españoles, que son los andaluces, participe de ella", de ahí que apremie a la presencia de Andalucía en el debate nacional.

Y es que, a juicio de Griñán, los resultados del 21-O han arrojado una reducción drástica del voto de los partidos estatales y un aumento fortísimo del voto nacionalista; Cataluña y los pronósticos apuntan que va a pasar lo mismo en esa región; dos situaciones estas que van a propiciar que se produzca un debate intenso sobre el modelo de Estado en el que "Andalucía estará muy presente".

"El modelo de estado tiene que cerrarse por consenso, el mismo que hubo para construir el Estado de las Autonomías", afirma.

Así, entiende que "los temas que afectan a la soberanía nacional no son fragmentables" y que el PSOE "debe defender siempre un modelo y ser coherente con él". "El nuestro es un proyecto muy simple: la lucha contra todo tipo de dominación y garantizar la libertad de oportunidades".