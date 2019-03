Griñán: "El PSOE no tiene un problema de ideas, sino de personas"

Con un largo posado de entrada, Rubalcaba y Griñán han querido escenificar que no hay distancia entre ellos. Por si el mensaje no quedaba claro, también se han abrazado a la salida.

Dentro, la plana mayor del partido. En la mesa principal se ha sentado Rubalcaba, su equipo y los líderes autonómicos del PSOE. Al lado, pero en otra mesa, se sentaban exministros, entre ellos Chacón.

Griñán ha dicho que el PSOE no tiene un problema de ideas, sino de personas. Sobre esto, Rubalcaba y Madina prefieren no comentar. Pero en el partido no todo son silencios. Chacón pide primarias cuanto antes y Barreda incluso se atreve a poner fecha.

Page y Tomás Gómez mandan un mensaje a quienes dudan que Rubalcaba pueda estar 4 años más. Griñán está en contra de la independencia de Cataluña pero, a diferencia de Rubalcaba, sí apoya el referéndum legal del PSC.