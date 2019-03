Griñán convocará las elecciones andaluzas para la segunda quincena de marzo

El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hablaba esta mañana en una entrevista realizada por el director de Onda Cero en Sevilla sobre la jueza que instruye la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo.



A unos días de que concluya el plazo dado por la magistrada a la Junta de Andalucía para que remita documentación que podría afectar a Griñán en los ERE, el presidente andaluz no duda de la independencia de la jueza en este asunto y no teme ser imputado porque ha dicho no hay nada de lo que haya que imputársele.

El supuesto fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo. La investigación interna ha detectado 183 prejubilaciones irregulares.

Entre ellas, se encontraron a ocho militantes del PSOE, que fueron expulsados del partido inmediatamente después de ser descubiertos en los EREs.También se descubrió a un militante del Partido Popular entre los presuntos casos irregulares.

Por primera vez, José Antonio Griñán concretaba algo más sobre la fecha en la que tendrán lugar las elecciones autonómicas en Andalucía y ha confirmado que las elecciones en la comunidad andaluza se mantendrán en la segunda quincena de marzo, tal y como, asegura, ha mantenido siempre.