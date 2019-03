Griñán y Arenas se enfrentan por última vez en el Parlamento Andaluz

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha reprochado al presidente del PP-A, Javier Arenas, durante el 'cara a cara' que han mantenido en el Parlamento en el marco del debate extraordinario para hacer balance de legislatura, que aspire a gobernar esta tierra y sea "cómplice" de la "difamación, de la manipulación y del engaño" al que el Partido Popular está recurriendo en relación con el asunto de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE).

Griñán y Arenas han centrado gran parte de sus respectivas intervenciones de réplica en el asunto de los ERE. El presidente ha manifestado que su Gobierno ha condenado reiteradamente los hechos y nadie podrá negar, ni el PP, que está colaborando con la justicia para que paguen los culpables y se reintegren los fondos defraudados a las arcas de la Junta.

En cambio, ha denunciado que el PP persigue "un fin político y no le interesa en absoluto el esclarecimiento de los hechos, sino obtener réditos electorales", lo que le lleva a plantear alegatos "falsos" y a dilatar la instrucción "perjudicando la obtención de la verdad".

Asimismo, el presidente ha señalado que no se puede negar que el Gobierno andaluz es el que ha impulsado la investigación, y que su contundencia contra los culpables es solo comparable a la que el PP gasta para "perseguir" a políticos, jueces y fiscales cuando persiguen sus casos de corrupción. De hecho, ha puesto el acento en que el juez que ha investigado el caso Gürtel está hoy sentado en el banquillo.

Ha insistido en que los populares "mienten y manipulan los hechos, con una total falta de escrúpulos", como cuando afirman que la Intervención General no advirtió de ninguna ilegalidad detectada. Griñán ha asegurado que si la citada Intervención hubiera detectado irregularidades no hubiera informado de conformidad la transferencia de recursos. Según Griñán, los populares son buenos extendiendo "sospechas y manipulando" a la justicia, así como practicando "la ley del embudo", ya que para ellos un popular condenado es inocente mientras la condena no sea firme, mientras que un socialista "es culpable aunque no esté imputado".

Arenas pregunta por los ERE's falsos

El líder del PP-A, Javier Arenas, ha preguntado al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, si su Gobierno va a emprender acciones legales contra los comisionistas que se han beneficiado de los Expedientes de Regulación de Empleo, con unas comisiones que podrían oscilar en su conjunto entre los 150 y los 200 millones, según denunciaba este martes el PP andaluz.

Arenas ha considerado que el asunto de las comisiones de los ERE, que ha tildado de "ilegales", agrava "aún más" el caso de los ERE, por lo que su formación pide explicación al Gobierno andaluz sobre "quiénes se han llevado este dinero".