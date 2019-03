González Pons: "Todos en el PP pensamos que hay que reformar la administración y reducir su peso sobre la economía"

En una entrevista en la Cope el dirigente popular ha sido preguntado por las reclamaciones de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de recuperar el programa electoral de los 'populares' y buscar el equilibrio de las cuentas públicas a través del aligeramiento de la administración.

"Todos en el PP pensamos que hay que reformar la administración. Estamos cumpliendo el programa, adaptándolo a las circunstancias que nos hemos encontrado, pero todos pensamos que hay que reducir el peso de las administraciones públicas sobre la economía y sobre las espaldas de los contribuyentes. Y que, en cuento se pueda y en la medida que se pueda, siempre hay que bajar impuestos", ha dicho a este respecto.

A este respecto, cree que es "natural" que sacar adelante la reforma de la Administración Local sea "costoso", ya que hay que poner de acuerdo a muchas sensibilidades diferentes y se trata de una medida "compleja", aunque confía en que "dará su fruto".

Así, ha recordado por ejemplo que en 2012 se recortaron 370.000 empleos en la Administración y que los ministerios han rebajado en un 20% sus presupuestos. "Ambas medidas son recortes considerables", ha puntualizado, para añadir que se ha creado un grupo de trabajo que prevé el ahorro de otros 8.000 millones en gasto de la Administración durante 2014 y 2015.

Sin embargo, con respecto a las diputaciones, espera que "nadie aproveche la crisis económica para suprimir o cuestionar el estado autonómico, que es un logro del pueblo español" aunque sí cree que hay que cumplir con el compromiso de privatizar las televisiones autonómicas.

En referencia a las peticiones de pacto que tanto los sindicatos como todas las fuerzas de la oposición, comenzando por el PSOE, han hecho al Gobierno, González Pons ha reconocido que es un objetivo "deseable" siempre que sirva para "obligar" a todos a hacer "todo lo posible" para luchar contra el paro, argumentando que aunque el acuerdo per se "no crea puestos de trabajo" si ayuda a generar confianza dentro y fuera del país.

A renglón seguido, ha subrayado que "el Gobierno siempre se ha mostrado dispuesto a la negociación" pero hace falta "algo más que el pacto de una política determinada, que puede ser acertada o desacertada". "(La situación) exige un enorme acuerdo nacional que a lo mejor no tiene tanto que ver con las políticas económicas concretas como con que todos hagamos todo lo que esté en nuestra mano para crear empleo", ha afirmado.

Por último, González Pons ha aludido a los llamados escraches que se han producido a las puertas de los domicilios de algunos diputados, entre ellos el suyo propio, y ha señalado que lo peor no es que se manifiesten delante de una casa particular, sino que "van cuando saben que sólo está la familia". "Eso es una clarísima coacción. Yo, como político, llevo en el sueldo el ser abroncado, siempre con educación. Pero mi familia, no", ha añadido.

Y lo mismo se puede aplicar, a su juicio, a periodistas o jueces, cuyas familias "tampoco tienen por qué sufrir las críticas" a sus sentencias o a sus opiniones. Por eso, aunque ha preferido "no calificar" las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner, defendiendo los escraches pacíficos y ha deseado que "nunca le pase a él". "Yo haré todo lo posible para ello", ha concluido.