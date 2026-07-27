Una jueza procesa a tres mossos acusados de ayudar a Puigdemont a huir en 2024

Una jueza de Barcelona ha procesado a los tres agentes de los Mossos d'Esquadra investigados por su presunta colaboración en la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en la capital catalana el 8 de agosto de 2024. La magistrada aprecia indicios de que los policías actuaron de forma coordinada para evitar que fuera detenido pese a la orden vigente del Tribunal Supremo.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha dejado a los tres agentes a un paso de juicio por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, castigado con penas de inhabilitación.

El procesamiento se produce después de que la Audiencia de Barcelona ordenara reabrir la causa, que la propia instructora había archivado previamente al considerar que los mossos no estaban obligados a detener a Puigdemont porque ninguno se encontraba de servicio.

Uno de los investigados estaba de vacaciones, otro disfrutaba de un permiso y el tercero se encontraba de baja. Sin embargo, la Audiencia Provincial concluyó que existían elementos suficientes para continuar el procedimiento ante la posibilidad de que los tres hubieran colaborado activamente en la huida.

La jueza aprecia una actuación coordinada

En el auto, la magistrada asume el criterio de la Audiencia de Barcelona y sostiene que concurren "indicios suficientes" para afirmar que existía un vínculo entre los investigados "encaminado a conseguir la huida del señor Puigdemont", pese a la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo.

Según la resolución, cada uno de los agentes habría asumido "una tarea propia y complementaria" y habría actuado de forma concertada para impedir la detención del expresidente de la Generalitat y facilitar su posterior fuga.

Los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos incluyen fotografías en las que, según la jueza, se observa a los tres agentes acompañando a Puigdemont durante su recorrido hasta el escenario instalado en las inmediaciones del Arc de Triomf.

El líder de Junts reapareció aquel día en Barcelona para pronunciar un breve discurso ante sus seguidores, coincidiendo con el debate de investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Tras su intervención, abandonó el lugar sin ser arrestado.

Protección, ocultación y un vehículo

La jueza sostiene que, una vez Puigdemont bajó del escenario, los investigados lo escoltaron y ocultaron junto a otras personas. Posteriormente, habrían continuado acompañándolo, "dándole protección, ocultándole y realizando actuaciones que pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido".

La resolución destaca que los agentes están formados en técnicas de escolta y protección de personalidades.

Entre las actuaciones descritas figuran rodear a Puigdemont a muy corta distancia, cogerlo del brazo para facilitar su avance entre la multitud y mantener una disposición de "encapsulamiento" durante el recorrido desde la calle Trafalgar hasta el Arc de Triomf.

La magistrada también señala que para la huida se habría utilizado un vehículo registrado a nombre de uno de los mossos y conducido, aparentemente, por su expareja.

Tras el procesamiento, la jueza ha concedido un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas, Vox y Hazte Oír, para que presenten sus escritos.

Podrán solicitar la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, de manera excepcional, nuevas diligencias de investigación.

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