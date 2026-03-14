El Gobierno presume de medidas anticrisis sin explicar en qué consisten ni cuando se aplicarán

La jornada de reflexión en la campaña electoral en Castilla y León ha dado pie a que Populares y Socialistas centren su discurso en el conflicto en Irán y los problemas económicos que está generando. Con los líderes castellanoleoneses pasando el día en familia han tomado el testigo representantes nacionales para discutir las medidas anticrisis que ambos partidos proponen.

El PSOE anuncia sus medidas anticrisis pero sin explicarlas

"Claro que tenemos esas medidas, las tenemos preparadas". Así de contundente era la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ante la pregunta de si el gobierno ya tenía preparado un plan para paliar las consecuencias económicas del conflicto. Pese a la seguridad que ha tenido para confirmar las medidas, no ha dado ningún detalle de qué medidas son, en qué consisten, ni cuándo van a entrar en vigor. Montero se escuda en que todavía dependen de Europa: "lo haremos muy en el paraguas de lo que plantee Europa. Hay limitaciones en determinadas materias primas, por ejemplo en combustibles en los que Europa tiene que marcar una señal" más imprecisa. A la hora de determinar cuándo entraran en vigor esas medidas: "estamos evaluando y observando el cambio de los precios para determinar cuándo será el mejor momento para aplicarlas, que será este martes y si no otro día y si no al otro y si no al otro".

No a la guerra

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha vuelto a hacer gala del lema que socialistas han recuperado de "No a la guerra". En un discurso en Tarragona, el socialista ha sacado pecho de la posición que ha tomado Pedro Sánchez ante el ataque de Donald Trump contra Irán. "La posición del gobierno es coherente, en la invasión a Ucrania, con la situación en gaza y ahora en Irán". Hoy también se han desarrollado varias movilizaciones bajo el mismo lema en las que hemos podido ver a representantes del movimiento Sumar como Lara Hernández.

El PP presentará este miércoles su propuesta en el Senado

Los populares presentarán el próximo miércoles en la cámara alta, sus medidas para frenar los efectos económicos negativos que ya estamos empezando a notar. Alicia García, senadora popular los ha defendido desde Valladolid: "El plan Feijóo es un plan para bajar los impuestos y para ayudar a las familias, a los autónomos", ha dicho.

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