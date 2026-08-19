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El Gobierno prepara el traslado a la península de 500 niñas migrantes que entraron en Ceuta: "Son niñas que están solas"

La ministra ha cargado contra el PP y quita importancia a las amenazas de Juan Jesús Vivas.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.

El Gobierno prepara el traslado a la península de 500 niñas migrantes que entraron en Ceuta: "Son niñas que están solas" | Isa Saiz / Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, remitiéndose al ministerio de Juventud e Infancia, señala este miércoles que el Gobierno trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de unas 80.000 personas los días 30 y 31 de julio.

Así lo admite Saiz en una entrevista en RNE tras ser preguntada por una información sobre los preparativos para que medio millar de las niñas migrantes que están siendo atendidas en Ceuta viajen a la península Ibérica y sean acogidas por el resto de las comunidades autónomas. "Son niñas que están solas y cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor", asegura respecto a esas menores que están agrupadas en espacios seguros de la ciudad autónoma para evitar casos de violencia sexual como los que ya estudia la Justicia. La ministra afirmó que "el Gobierno siempre actúa en cumplimiento de la legalidad" y que "no hay que olvidar" que España es un Estado autonómico donde "el papel de las comunidades autónomas es claro".

El Ministerio de Juventud e Infancia se encuentra abordando entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". Fuentes del ministerio explican que el plan, en el que trabaja el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, desde el pasado domingo en la ciudad, incluye el real decreto-ley para "la acogida vinculante y solidaria" por parte de todas las comunidades o el acogimiento familiar, "pero también otras fórmulas que permita agilizar la acogida".

Saiz cuestiona al PP

Saiz le ha quitado importancia a las amenazas del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en las que cuestiona la gestión del Gobierno central y amenaza con llevarlo al Constitucional por su "pasividad". Además, ha cargado contra otros líderes populares: "Me preocupa la posición de otros líderes del PP" y señala que el PP está recortando subvenciones a entidades sociales que trabajan con inmigrantes en otros territorios de España: "No sé si vienen a hacerse fotos con agitadores o a colaborar. ¿Qué aportan las declaraciones del PP a los ceutís?".

Además, la ministra asegura que hay colaboración con la Comisión Europea y que se va a aplicar la Ley de Extranjería y los convenios europeos en materia de asilo, sin tomar en cuenta la petición de Vivas de que no se pueda solicitar de forma temporal en Ceuta. Defiende además que Marreucos "es un socio fiable" y que el diálogo es constante. Tampoco confirma si se va a devolver a todas las personas que quedan en Ceuta a Marruecos.

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