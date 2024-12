Turull descarta apoyar una moción de censura de Feijóo contra Pedro Sánchez tras el órdago de Puigdemont

El líder de Junts per Cat, Carles Puigdemont, lanzó un órdago al presidente del Gobierno. Reta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Moncloa no tiene ninguna intención de hacerla y confía en poder encauzar los Presupuestos Generales del Estado con los posconvergentes. Este martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, descarta apoyar una hipotética moción de censura del PP al jefe del Ejecutivo. "Es una fantasía", comenta.

"Si con Sánchez no nos fiamos, imagínese con Feijóo. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, lo he dicho siempre. Es una fantasía. No lo haremos", ha manifestado Turull en una entrevista en 'Catalunya Ràdio'. Sobre el órdago de Puigdemont, Ernest Urtasun, ministro de Cultura, señaló que en Sumar esa moción de confianza "está fuera de lugar". Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destaca que "tenemos a un Presidente que tiene claramente la confianza de la mayoría de los españoles con un Gobierno fruto del pacto de legislatura e investidura".

Enma López, secretaria de Economía de la Ejecutiva del PSOE, ha sido clara sobre el tema: "Pedro Sánchez es muy de fiar, igual que todo el Gobierno. El PSOE cumple lo que pacta". "Tenemos tres años por delante para seguir preocupados por lo que de verdad importa, que son los problemas de los españoles", ha subrayado López.

La dirigente socialista ha remarcado que "de acuerdo con la Constitución, le corresponde en exclusiva al presidente del Gobierno plantear esa cuestión de confianza, esto es imprescindible que lo tengamos todos en cuenta". "Aquí lo que hay es un PSOE que cumple, es un Gobierno socialista que cumple, que está centrado en tres tareas imprescindibles: conseguir pleno empleo, seguir encabezando los datos económicos donde estamos en la cabeza de las principales economías de Europa y también abordar con todos los recursos que sean necesarios el problema de la vivienda. En eso está centrado el PSOE", ha avisado.

Reproches a Sánchez

Puigdemont consideró que si Pedro Sánchez "no se somete a una cuestión de confianza" sería "una grave irresponsabilidad que demostraría que ya no tiene nuestra confianza" y, por tanto, la derecha catalana tendría que "tomar sus propias decisiones llegado ese punto". "Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar", afirmó Puigdemont, quien ha expresado su malestar con el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre su partido y el PSOE para la investidura. "Los que le dimos la confianza sentimos que no ha hecho honor a esta", señaló.

Puigdemont acusó al Gobierno de Sánchez de no cumplir con los compromisos adquiridos, especialmente en lo que respecta a la promoción de la lengua catalana y la autonomía de Cataluña para gestionar asuntos clave. "Lo que le pedimos a Sánchez es que haga lo mismo por el catalán que hizo por la ministra", subrayó en referencia al apoyo del PSOE para que una ministra del Gobierno pudiera expresarse en catalán en organismos internacionales.

El líder de Junts lamentó que, tras más de un año de negociaciones, la situación no haya avanzado de forma significativa. "Hemos demostrado paciencia, pero ha pasado más de un año y no ha llegado a una negociación real", apuntó. Además, denunció que las reuniones de seguimiento acordadas no se han cumplido: "Al mes de octubre no se produjo la reunión de mutuo acuerdo. Veremos en diciembre si la tenemos, pero estamos cansados de reiterar reunión tras reunión la misma lista de peticiones".

