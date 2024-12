Feijóo acusa a Sánchez de "inculcar el virus de la destrucción constitucional por un puñado de votos"

La Constitución cumple 46 años y el Congreso ha celebrado un aniversario marcado por las diversas causas judiciales que salpican al Gobierno, como las nuevas informaciones del caso Koldo o la próxima declaración de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido un discurso por el Día de la Constitución en el que no ha desaprovechado la oportunidad para cargar contra el Gobierno y en concreto, contra Pedro Sánchez.

El líder del PP, acompañado de Mañueco o Ayuso, entre otros, se ha comprometido a "preservar la Constitución del 78" y ha acusado al Gobierno de "no respetar las Cortes Generales en su totalidad".

"El virus de la destrucción constitucional"

Feijóo ha acusado a Sánchez de "inculcar el virus de la destrucción constitucional por un puñado de votos"

Además, Feijóo ha cargado contra el PSOE asegurando que "ha empezado una época de deconstrucción de la Constitución" y contra Pedro Sánchez, señalando que "en el Gobierno se está para gobernar, no se está por estar".

"Sánchez, con sus socios, no puede gobernar acorde a la Constitución"

"Sánchez sabe que, con sus socios, no se puede gobernar acorde a la Constitución", ha dicho Feijóo durante un breve discurso en el que también se ha comprometido como partido a "custodiar los consensos constitucionales".

Críticas a la política migratoria

Feijóo ha lamentado que, según él, el Ejecutivo no tenga políticas migratorias y que el ministerio encargado de esta materia no se comunica con el Partido Popular: "Nuestra propuesta en inmigración es conocida, el Gobierno no tiene política migratoria. El ministerio al que le corresponde la migración no está en conversaciones con el PP".

