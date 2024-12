Puigdemont exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza por "incumplir sus compromisos"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado este lunes desde Bruselas que su partido, Junts per Catalunya, ha registrado en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza. La medida, aunque no tiene carácter vinculante, tiene una fuerte carga política, ya que pone en tela de juicio la legitimidad del Ejecutivo actual.

"Hoy Sánchez sigue demostrando que no es de fiar", afirmó Puigdemont, quien ha expresado su malestar con el incumplimiento de los acuerdos alcanzados entre su partido y el PSOE para la investidura. "Los que le dimos la confianza sentimos que no ha hecho honor a esta", señaló.

El líder independentista catalán advirtió que esta cuestión de confianza servirá para que "todos los grupos parlamentarios tengan que debatir y posicionarse". "El debate de confianza es un punto de inflexión", añadió, destacando la trascendencia de esta iniciativa para el panorama político actual.

Reproches por la falta de cumplimiento de los acuerdos

Puigdemont acusó al Gobierno de Sánchez de no cumplir con los compromisos adquiridos, especialmente en lo que respecta a la promoción de la lengua catalana y la autonomía de Cataluña para gestionar asuntos clave. "Lo que le pedimos a Sánchez es que haga lo mismo por el catalán que hizo por la ministra", subrayó en referencia al apoyo del PSOE para que una ministra del Gobierno pudiera expresarse en catalán en organismos internacionales.

El líder de Junts lamentó que, tras más de un año de negociaciones, la situación no haya avanzado de forma significativa. "Hemos demostrado paciencia, pero ha pasado más de un año y no ha llegado a una negociación real", apuntó. Además, denunció que las reuniones de seguimiento acordadas no se han cumplido: "Al mes de octubre no se produjo la reunión de mutuo acuerdo. Veremos en diciembre si la tenemos, pero estamos cansados de reiterar reunión tras reunión la misma lista de peticiones".

La gestión de la inmigración y la delegación de competencias, en el foco

Entre las principales demandas de Junts destaca la reclamación de una mayor autonomía en la gestión migratoria, así como la transferencia de competencias clave al Gobierno catalán. "Queremos decidir, no solo gestionar", afirmó Puigdemont, dejando claro que no basta con una simple delegación administrativa. "Hemos avanzado en la parte administrativa, pero en la parte política no".

La última visita de Puigdemont a Barcelona

El pasado 8 de agosto el expresidente catalán asistió a un acto en Barcelona tras siete años fugado de la justicia. Su presencia generó momentos de gran tensión, especialmente cuando un grupo de simpatizantes intentó forzar la entrada al Parlament de Cataluña.

El líder independentista fue escoltado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y se dirigió al Arc de Triomf, donde pronunció un discurso ante unas 3.500 personas, según la Guardia Urbana. Su intención era asistir a la investidura de Salvador Illa, pero Puigdemont desapareció en medio de la comitiva que lo acompañaba, generando una gran confusión entre los asistentes.

El episodio dejó imágenes de enfrentamientos entre los Mossos d’Esquadra y los simpatizantes independentistas, quienes intentaron acceder por la fuerza al Parlament. Para contener la situación, la policía autonómica se vio obligada a emplear gases lacrimógenos. Finalmente, Puigdemont no fue detenido, aunque su presencia en Barcelona evidenció la persistencia de la tensión política en Cataluña.

"No aflojaremos nuestras exigencias"

En su comparecencia desde Bruselas, Puigdemont dejó claro que su partido no tiene intención de ceder en sus demandas. "No aflojaremos nuestras exigencias. Queríamos que hubiera un antes y un después", advirtió. Según el expresidente catalán, la paciencia de Junts tiene un límite, y la cuestión de confianza es una muestra de que la relación con el PSOE está en "números rojos".

La iniciativa parlamentaria no tendrá carácter vinculante, pero el líder de Junts subraya que el impacto político será significativo. "Tendremos un presidente que desobedece a una mayoría parlamentaria. Queremos que Sánchez debata en el Parlamento y que explique cuál es la situación actual. De este debate no se podrá escapar", concluyó Puigdemont.

