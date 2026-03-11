¿Tengo derecho a ausentarme del trabajo para votar en las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo 2026?

Un total de 2.097.768 personas están convocadas a las elecciones a las Cortes de Castilla y León previstas para el domingo, 15 de marzo. El hecho de que los comicios coincidan siempre un domingo facilita que a un menor número de gente le coincida la cita con las urnas con su jornada laboral, pero incluso aquellos que trabajan en fin de semana han de saber que la ley contempla una serie de derechos.

La legislación garantiza permisos retribuidos para que aquellas personas cuya jornada laboral coincida parcialmente con la apertura de los colegios electorales. Los colegios electorales abren a las 09:00 horas y se mantienen abiertos hasta las 20:00 horas si no hay ninguna incidencia que modifique dichos horarios. El permiso varía en función de la cantidad de horas que coincidan.

El BOE ya ha publicado el decreto por el que se regula la jornada electoral. En dicho decreto se estipula que las personas que trabajen este día tendrán derecho a un permiso retribuido de 4 horas para poder ir a votar. Si se tiene una jornada reducida entonces este tiempo se ajustará de forma proporcional a la duración de la jornada.

Si coinciden menos de dos horas la empresa no está obligada a conceder ningún permiso ya que se entiende que hay tiempo suficiente antes o después de la jornada laboral para votar. Si el solapamiento es de dos o cuatro horas, el trabajador dispone de un permiso de dos horas libres. Si se superan las 4 horas el tiempo de permiso se eleva a 3 horas.

El permiso máximo es de 4 horas en aquellos casos en los que se coincida más de 4 horas. Es importante recordar que para que el permiso retribuido lo concedan sin ningún problema es necesario pedir el justificante oficial firmado por el presidente de la mesa electoral tras depositar el voto.