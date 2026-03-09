Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las últimas encuestas antes de las elecciones de Castilla y León reflejan "pequeñas sorpresas": "Hay un mensaje claro del electorado"

Analizamos los sondeos, el último día en el que se pueden publicar, de cara a las elecciones de Castilla y León.

Miriam Vázquez
Actualizado:
Publicado:

Último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León y último día también en el que se pueden publicar encuestas. Todas coinciden en que el PP ganará el 15-M, pero necesitaría a Vox para gobernar.

  • La encuesta de NC Report para La Razón refleja que el PP subiría tan solo un escaño con respecto a las elecciones de 2022. El partido que mayor rédito sacaría en estos comicios sería Vox con un incremento de hasta cuatro escaños, pasando de 13 diputados a 16 ó 17. Y el PSOE bajaría entre uno o dos escaños.
  • La encuesta de El País da a Vox 18 representantes, llegando a cerca del 20% del voto. El PP se estancaría y se quedaría con los mismo diputados que en 2022. El PSOE pierde dos escaños, pero evitaría el descalabro.
  • El sondeo de Sigma 2 para El Mundo también da a Vox el 20% del voto. Llegarían a los 17 diputados. El PP también subiría de 31 a 34 escaños y el PSOE se estanca, podría repetir el mismo resultado que en 2022.
  • Por último, según la encuesta de ABC también el PSOE resiste. Mañueco sube dos o tres escaños y Vox entre 3 y 5. En resumen el PP necesita a Vox para gobernar y el PSOE se mantiene.

Noticias de la Mañana ha entrevistado a Javier Sánchez, politólogo, que ha interpretado los sondeos como unas encuestas en las que no hay "grandes sorpresas", pero sí "pequeñas sorpresas". Como, por ejemplo, dice: "El hecho de que el PSOE pueda resistir en Castilla y León".

Y en este punto, el politólogo destaca un aspecto a tener en cuenta: "Que el candidato sea alguien más próximo al territorio, y que no viene de Moncloa como pasó en Aragón, parece que le funciona. Yo creo que sería un buen resultado para el PSOE resistir", dice para luego insistir: "Hay un mensaje muy claro, cuando el PSOE manda un candidato que no viene de Moncloa y no está estrechamente ligado a Pedro Sánchez, parece que puede resistir".

Fijándose en el PP y Vox, Javier Sánchez cree que el mensaje que mandan los electores "es claro. Quieren un gobierno de derechas y quieren que PP y vox se entiendan".

Preguntado por cómo puede influir el "no a la guerra", nuestro experto indica que cree que "el hecho de la guerra y la postura de Pedro Sánchez, al electorado de Castilla y León le afecta entre poco y nada". Y advierte: "Esto solo sirve como maniobra de distracción. A Moncloa lo que le sirve es que no se hable de otros temas", pero ojo dice el politólogo, porque "si los precios suben, ese 'no a la guerra' le puede resultar un bumerán".

