Gibraltar y los trabajadores españoles se resignan a la salida rápida de la Unión Europea

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha felicitado al primer ministro británico, Boris Johnson, por la amplia victoria del Partido Conservador en las elecciones generales y ha llamado a prepararse para la salida de la UE, que en principio se producirá el 31 de enero "de forma segura". Según Picardo, la mayoría absoluta obtenida por los 'tories' en la Cámara de los Comunes evidencia un resultado "claro" en favor de Johnson, que tiene ahora "un sólido mandato" para cumplir con sus promesas de campaña, entre las que destaca sacar a Reino Unido de la Unión Europea en apenas mes y medio.

"Las discusiones y el debate se han terminado. Es el momento de prepararse para salir de la Unión Europea de forma segura para Gibraltar y de modo que respete el resultado de las sucesivas votaciones del pueblo del Reino Unido. Ha llegado el momento", ha afirmado Picardo. El Gobierno gibraltareño ha dado por hecho en un comunicado que habrá Brexit el 31 de enero y que se producirá con un acuerdo de por medio, con un periodo de transición que también se aplicará el Peñón. La inclusión de Gibraltar en dicho acuerdo, ha añadido, supone "una protección" para la posición del Peñón. La "desoladora alternativa" al acuerdo, supondría para Gibraltar su salida de la UE sin transición alguna y "antes incluso que Reino Unido". "Nuestro duro trabajo ha dado sus frutos", ha destacado el Ejecutivo, que ha avanzado que Picardo hablará más en detalle de los próximos pasos ante el Parlamento local. Las consecuencias para Gibraltar si se hubiera llegado a un 'brexit' duro, en principio ahora descartado, hubieran sido peores.

Preocupación entre los trabajadores españoles

Los trabajadores españoles en la colonia no han recibido muy bien los resultados: "Particularmente a nosotros nos preocupa este resultado porque todos hemos sido capaces de ver el carácter poco serio y hasta burlón del líder del partido conservador británico derrochando prepotencia. Mucho tenemos que con él no se llegue ni a cumplir fielmente el acuerdo entre Reino Unido y la UE de un periodo transitorio establecido con su predecesora May, que al menos durante un tiempo podría garantizarnos la misma estabilidad que había en cuanto a circulación por la frontera hacia nuestros puestos de trabajo, tarjeta sanitaria similar a la europea para los fronterizos, documentaciones, contratos de trabajo, prestaciones sociales laborales, etcétera".

Temen que "por mucha voluntad que tenga el Gobierno de Gibraltar y tenga el Gobierno de España se endurezcan las relaciones tras el abandono de Reino Unido, de la mano con Gibraltar, y nos tengamos que ver cómo vecinos de fuera de Europa".

Triple blindaje

Gibraltar votó de forma mayoritaria a favor de que Gran Bretaña siguiera en la Unión. Ahora tiene que hacer frente a las consecuencias de salir, en contra de sus intereses. España ya ha negociado con el Reino Unido esta contingencia. El Gobierno español no prevé cambios en relación con Gibraltar, porque subraya que hace un año ya se estableció un "triple blindaje" que deja claro que todo lo relativo al Peñón en la relación futura entre la UE y Reino Unido "pasa por España y por una negociación entre España y Reino Unido".

El secretario de Estado para la UE, Marco Aguiriano ha anunciado que el próximo mes de enero se producirá una reunión entre las autoridades españoles y británicas sobre el Peñón. A pesar de ello, recordó que tras el 'Brexit', cuando la UE negocie sobre Gibraltar con Reino Unido, España tendrá siempre la última palabra. “Está clarísimo en los textos”, dijo. A pesar de ello, consideró que los esfuerzos se han de centrar ahora en “consolidar poco a poco una zona de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar”, lo que “no echa para atrás ninguna reivindicación histórica de soberanía” sobre el Peñón, una cuestión que “no es ahora mismo la urgencia”.