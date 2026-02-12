Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
García-Page, tras el fracaso del PSOE en Aragón: "No puede hundirse la infantería para que siga existiendo cuartel general"

El presidente de Castilla-La Mancha ha recordado que los alcaldes y las direcciones regionales y municipales sostienen la estructura territorial del partido. Cree que ahora están pagando las consecuencias de la política nacional.

Belén Montero
Actualizado:
Publicado:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado este jueves un mensaje claro y contundente a la Dirección Federal del PSOE. Desde Toledo, a preguntas de los medios, el dirigente autonómico ha recordado que la cúpula del partido no solo representa al “cuartel general”, sino también a la “infantería” del socialismo: los alcaldes, los candidatos y las direcciones regionales y municipales que sostienen la estructura territorial del partido.

En este sentido, ha advertido que “lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que simple y llanamente siga existiendo cuartel general”, en alusión a la necesidad de una mayor corresponsabilidad y autocrítica por parte de la dirección nacional.

García-Page ha querido remarcar que la dirección del PSOE también es responsable de los resultados electorales en los distintos territorios, no solo de las estrategias de ámbito estatal ni de la “lucha galáctica contra la ultraderecha”. Con estas palabras, el presidente castellanomanchego ha reivindicado la importancia de las estructuras locales y autonómicas, que, según ha dicho, están pagando las consecuencias del PSOE nacional.

Reclama más autocrítica en el PSOE

A propósito de los resultados del pasado domingo en Aragón, García-Page ha lamentado el retroceso socialista y ha mostrado su apoyo a la candidata Pilar Alegría, a la que ha calificado como “un perfil político muy valioso”. Sin embargo, ha subrayado que Alegría “paga los platos rotos de la política nacional”, un fenómeno que, según él, afecta desde hace tiempo a los dirigentes autonómicos y locales. “Esta es la realidad, y decir lo contrario es simple y llanamente engañar”, ha afirmado con rotundidad.

El presidente de Castilla-La Mancha ha aprovechado también para insistir en la necesidad de recuperar la autocrítica dentro del partido. A su juicio, el PSOE lleva “por lo menos diez años” sin afrontar un debate interno profundo sobre sus errores. Recordó que cuando el partido obtuvo 84 escaños en unas elecciones generales —el peor resultado de su historia— se presentó aquella noche como un triunfo simbólico, cuando, en su opinión, debió servir para reflexionar. “Esta etapa de cero autocrítica empezó aquella noche con 84 diputados”, ha sentenciado, apuntando que, si se comparan los resultados de Aragón con aquellos comicios, se entenderá que no hay motivos para “lamentarse más de la cuenta”.

