El chófer de Carmen Pano afirma que la llevó a la sede del PSOE con una bolsa de "fajos de billetes de 50 euros"

Este miércoles ha declarado en la Audiencia Nacional Álvaro Gallego, el chófer que llevó presuntamente a la empresaria Carmen Pano a la sede del PSOE con 45.000 euros en metálico. Pano aseguró haber entregado dos bolsas de dinero en efectivo en Ferraz, y el conductor afirma que vio la bolsa llena de "fajos de billetes de 50 euros".

El magistrado Santiago Pedraz había citado a Gallego a declarar como testigo en la causa donde están imputados Pano, Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. El chófer finalmente ha declarado por videoconferencia, y según fuentes jurídicas que han estado presentes, Gallego ha explicado que Pano fue "a la sede del PSOE, pero no lo vi. Yo me quedé en doble fila en el paseo de Pintor Rosales".

El chófer vio la bolsa con el dinero

"Se bajó y se dirigió a la puerta de Ferraz porque 'tenía que parar a hacer una cosa'. Ella cruzó la calle, que yo la vi porque sabía que llevaba dinero, y para estar pendiente por seguridad. Pero no sé a quién se lo dio. Y luego vino sin las bolsas", ha añadido el testigo.

Gallego también ha asegurado que Pano solía mover importantes cantidades de dinero en efectivo, y que ese día, "en teoría", se entregaron 45.000 euros en la sede socialista. La empresaria tardó "menos de 10 minutos", y el testigo añade: "No sé cuánto había. A mí no me daban explicaciones", ha comentado ante el juez, antes de decir subrayar que Pano llevaba "una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón".

La ruta de los billetes

Preguntado por el origen del dinero, Gallego responde que fue un ayudante de Claudio Rivas quien lo llevó hasta la casa de Carmen Pano, pero que desconocía las cantidades. No obstante, "por lo que tenía entendido", se hablaba de 100.000 euros que debían ir para Víctor de Aldama, y que faltaban 10.000, algo que también declaró Pano.

45.000 se quedaron en el despacho de Víctor y "Carmen y yo llevamos los 45.000 restantes", ha manifestado Gallego, "los 45.000 restantes fueron los que en teoría se entregaron en Ferraz". El chófer también ha confirmado que él se encargó de llevar a Rivas y a otros representantes de la empresa Villafuel a la reunión en el ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, el ex jefe de gabinete de la entonces titular Reyes Maroto.

"Yo les esperé en la cafetería José Luis, en Paseo de la Habana", señala el testigo. Asegura que tardaron una hora y media y que de la reunión "comentaron que muy bien". Según la UCO, este encuentro fue gestionado gracias a la influencia de José Luis Ábalos y Koldo García para que la trama obtuviera una licencia de operador de hidrocarburos.

