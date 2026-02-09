Ferraz evita la autocrítica tras el desplome del PSOE en Aragón y señala al PP por el auge de Vox

El fuerte retroceso del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón ha dejado un clima de preocupación en Ferraz, aunque sin autocrítica pública. La Ejecutiva Federal del partido analizó este lunes los resultados sin asumir errores internos, pese a que los socialistas han registrado su peor resultado histórico en la comunidad, con cinco escaños menos y un suelo electoral similar al de 2015.

La candidata socialista, Pilar Alegría, era una apuesta personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la dirección del partido ha optado por cerrar filas en torno a ella. Según fuentes presentes en la reunión, Sánchez trasladó a la Ejecutiva que el resultado no responde a una penalización por el desgaste del Gobierno central, sino a factores coyunturales.

Sin reproches internos y respaldo a la candidata

Desde Ferraz se reconoce que el resultado no era el esperado, pero se evita señalar responsabilidades. La explicación oficial se apoya en dos argumentos principales: una menor movilización del electorado en unos comicios autonómicos sin coincidir con municipales o generales, y el escaso margen de tiempo del que ha dispuesto Alegría para consolidar su candidatura.

En ese contexto, la dirección socialista defiende que la portavoz del Gobierno ha sido objeto de una "campaña de acoso y derribo personal" durante la campaña electoral. En palabras de la cúpula del partido, su proyecto político no se da por agotado y su liderazgo se concibe como una carrera "de fondo, no un sprint".

El foco se desplaza al Partido Popular

Lejos de una revisión interna, el PSOE ha puesto el acento en el crecimiento de Vox, que ha duplicado su representación en las Cortes de Aragón. La portavoz federal del partido, Montse Mínguez, responsabilizó directamente al Partido Popular de ese avance. "Vox nace del Partido Popular, crece gracias al Partido Popular y se multiplica gracias al señor Feijóo", afirmó.

Mínguez utilizó un símil cinematográfico para reforzar su mensaje al asegurar que Vox "se multiplica como los Gremlins" porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "les da de comer". En esa misma línea, calificó al PP como "el pagafantas de Vox".

Lectura política del resultado

Desde la dirección socialista se sostiene que el presidente aragonés, Jorge Azcón, utilizó la falta de apoyos presupuestarios como "excusa" para adelantar las elecciones. A juicio del PSOE, el resultado confirma una tendencia que ya se observó en Extremadura: pérdida de escaños del PP y fortalecimiento de la ultraderecha.

"El PP es el ganador aritmético, pero el perdedor político", sostuvo Mínguez, quien calificó el adelanto electoral como "un fracaso estrepitoso" al haber empeorado la posición del bloque conservador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.