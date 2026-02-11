Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Vicente Vallés: "Sánchez reitera las explicaciones previas de Puente, incluida una terminología pretendidamente engañosa"

Hoy, más de tres semanas después del accidente, se esperaba que el presidente aportara algún dato suplementario. Pero eso no ha ocurrido.

La opinión de Vicente Vallés

La opinión de Vicente Vallés tras la comparecencia de Sánchez | Antena 3 Noticias

Vicente Vallés
Publicado:

Han pasado 24 días desde el accidente de Adamuz. El presidente del Gobierno decidió en aquel momento comparecer ante el Congreso para informar sobre lo ocurrido, pero retrasó esa comparecencia hasta ahora.

En las dos primeras semanas, el ministro de Transportes se mantuvo muy activo ante los medios de comunicación, incluso, con dos presencias en el parlamento. Dio muchos datos, aunque después se supo que algunos de esos datos se alejaban de alguna manera de la realidad.

Ahora, más de tres semanas después del accidente, se esperaba que el presidente aportara algún dato suplementario. Pero eso no ha ocurrido. Pedro Sánchez ha reiterado las explicaciones previas de Óscar Puente, incluida una terminología pretendidamente engañosa. Y, por supuesto, ha decretado que el Gobierno lo hizo todo bien.

El presidente ofrece este relato autoexculpatorio, en el que asegura que se ha cumplido el protocolo de mantenimiento, y que, si acaso el problema fuera que el protocolo era insuficiente. Pero eso, según Sánchez, tampoco sería responsabilidad del Gobierno. La investigación nos dirá si estas afirmaciones del presidente son exactas o no.

