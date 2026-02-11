Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ayuso concederá la Medalla Internacional de Madrid a Estados Unidos por ser el "principal faro del mundo libre"

"Juntos somos increíbles e imparables", ha dicho Ayuso de EEUU, país que conmemora este año el 250º aniversario de su independencia.

Isabel D&iacute;az Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de MadridEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que concederá a Estados Unidos la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por ser "el principal faro del mundo libre".

Así lo ha anunciado Ayuso durante su intervención, por videoconferencia, en 'The Hispanic Prosperity Gala', celebrada este martes en el club de Mar-a-Lago de Florida.

Allí, la presidenta madrileña ha señalado que EEUU es un país al que la región siempre ha mirado "con admiración".

"Juntos somos increíbles e imparables"

Ayuso asegura que las historias de España y Estados Unidos "no se entenderían la una sin la otra", afirmando que "juntos somos increíbles e imparables".

El galardón madrileño concedido por Isabel Díaz Ayuso será recogido por un representante de la administración estadounidense que realice una visita oficial a España.

¿EEUU, un "mundo libre"?

El reconocimiento llega a EEUU coincidiendo con la crisis migratoria que atraviesa el país norteamericano, donde los agentes del ICE están secuestrando, e incluso asesinando a civiles, blancos y negros, en Minnesota.

Todo eso poco después del ataque a Caracas y la captura de Nicolás Maduro, los amagos a Cuba o Groenlandia por parte de Trump, sus amenazas arancelarias o su nueva implicación en los documentos que le relacionan de lleno con el caso Epstein.

Zelenski, Noboa y Milei, los últimos galardonados

Este reconocimiento a Estados Unidos, coincidiendo con el año del 250º aniversario de su independencia, fue entregado a Ucrania, Volodimir Zelenski en 2022, a Ecuador, Daniel Noboa en 2023 y a Argentina, Javier Milei en 2024.

Albares responde: "El faro del mundo es Europa"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, no ha tardado en responder a la presidenta madrileña asegurando que "el faro del mundo es Europa", un proyecto "amenazado por la ultraderecha global".

Así lo ha señalado el ministro en los pasillos del Congreso. Albares cree que lo más necesario ahora es "una Europa más soberana, más independiente" y que defienda los valores de la carta de la ONU, "democracia, paz e igualdad".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

