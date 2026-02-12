Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El sueldo del Rey Felipe VI sube 4.300 euros y el de la Reina Letizia 2.800 este año

Los Reyes Felipe y Letizia hacen público el sueldo que cobrarán en 2026.

El sueldo del rey Felipe VI sube un 4.300 euros este 2026 | EFE

Ángela Clemente
Publicado:

Casa Real ha publicado este jueves los presupuestos de la Familia Real para 2026 y el sueldo que percibirán su Majestad, la Reina Letizia y la Reina Sofía. El Rey Juan Carlos no recibe ninguna asignación pública desde el año 2020.

Al igual que el resto de los funcionarios del Estado, se aplica una subida del 1,5% a sus salarios, por lo que Felipe VI cobrará 29.000 euros, 4.311 más que en 2025, Doña Letizia 160.000 euros, 2.881 más que el año pasado, y la Reina Emérita 131.000 euros, 2.438 más que en el último ejercicio. El presupuesto total del que dispone Jefatura del Estado es de 8,4 millones de euros.

En total, poco más de 8.000 euros respecto al presupuesto de 571.370 euros asignados a las retribuciones de los miembros de la Familia Real en 2025, destacando que además del Emérito, tampoco la Princesa Leonor ni la Infanta Sofía, tienen asignación propia por el momento a pesar de que ambas han alcanzado ya la mayoría de edad, siendo sus padres los que se encargan de todos sus gastos.

En lo que se refiere al apartado de bienes y servicios, este año alcanza los 3.729.205 euros, incluyendo los compromisos derivados del proyecto de servicios de comunicaciones y tecnologías de la información y a la realización de estudios y trabajos técnicos para mejorar la comunicación e imagen de la Casa.

Esto incluye arrendamientos y cánones, por 160.707 euros; reparaciones, mantenimiento y conservación, por 35.486 euros; material, suministros y otros, por 2.830.224 euros, lo que incluye los gastos generados con ocasión de las actividades de protocolo y representación de la Familia Real, que ascienden a 639.788 euros; e indemnizaciones por razón del servicio, por 63.000, para el pago de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención consecuencia de las comisiones de servicio del personal de la Casa

