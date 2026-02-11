Cerdán pactó con EH Bildu para la moción en Navarra y no niega negociaciones para llevar a Sánchez a La Moncloa

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha reconocido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que participó en las negociaciones con representantes de EH Bildu para impulsar la moción de censura que en 2023 apartó a Cristina Ibarrola, de UPN, y situó a Joseba Asiron al frente del Ayuntamiento de Pamplona.

Cerdán no ha querido concretar si desempeñó un papel similar en la moción que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en 2018. Preguntado por esta cuestión, no lo ha negado de forma expresa, aunque ha evitado entrar en detalles.

En un primer momento, el exdirigente socialista se acogió a su derecho a no declarar. Sin embargo, durante su comparecencia abordó varios asuntos, entre ellos los contactos con la izquierda abertzale. A preguntas del portavoz de UPN, Javier Esparza, afirmó que participó "en algunas conversaciones de final de ETA": "Aunque a usted le duela, participé, y estoy orgulloso de ello. Voy a callarme en este aspecto por respeto a las víctimas del terrorismo, que ustedes no lo tienen, que utilizan a ETA como comodín para todo. Y ya vale de mezclar las cosas. ¿Qué tiene que ver si yo me he reunido o no me he reunido para hacer el Gobierno de Navarra con los túneles de Belate?".

Cruce de acusaciones con UPN

El intercambio con Esparza elevó el tono de la sesión. El dirigente regionalista sostuvo que, a juicio de UPN, se han "robado dos gobiernos" en Navarra y que la alcaldía de Pamplona se entregó "de forma indecente y de la mano de EH Bildu". "Y lo ha hecho, ¿sabe para qué? No lo ha hecho por convicciones. Lo ha hecho para seguir beneficiándose de lo que se estaba beneficiando", reprochó, antes de aludir a "sus chanchullos" y a la intención de "beneficiarse de ellos".

Cerdán también se refirió a su situación personal. Tras salir de prisión el 20 de noviembre, aseguró que no ha mantenido contacto con ningún miembro del PSOE ni con la presidenta navarra, María Chivite, aunque afirmó que "muchos amigos socialistas" continúan a su lado. Sobre la supuesta petición a Pedro Sánchez para que el partido asumiera los gastos de su defensa, señaló: "Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez".

Servinabar y los pagos investigados

Durante la comisión, Cerdán negó ser socio de Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y defendió que "no hay ninguna prueba" que lo vincule como accionista, ya que la titularidad del 45% atribuida a su nombre no se trasladó a notaría ni al Registro Mercantil.

Rechazó disponer de tarjeta de la empresa y negó que se le abonara el alquiler y el mobiliario de su vivienda en Madrid, como recoge un informe de la UCO. Según ese documento, desde fechas próximas a la moción de censura de 2018 se pagó el arrendamiento de un inmueble en la calle Hilarión Eslava por un total de 44.645 euros, además de más de 7.000 euros en mobiliario. Cerdán calificó de "mentira" que haya gastado 33.000 euros con cargo a la empresa y negó el cobro de comisiones: "Yo no he puesto el cazo en ningún sitio".

