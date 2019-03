Gallardón: "El Gobierno no pactará un referéndum con la Generalitat"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha concedido una entrevista en 'Al rojo vivo', de LaSexta, donde ha defendido que "ningún organismo europeo va a vulnerar la legislación democrática española para que Cataluña se independice".

Asimismo, ha recordado que en su día cuando se apoyó la Constitución, Cataluña fue quien más votó y lo hizo por encima de la media. "De la Constitución nace Cataluña y el hecho de que Artur Mas haya sido elegido presidente de la Generalitat".

En caso de que la Generalitat actúe de manera incorrecta se le pedirán explicaciones, pero "a Artur Mas, no al resto de los catalanes que no tienen culpa", ha matizado el ministro.

Los marcos internacionales, a los que pertenece España, "no entenderían que un gobernate hiciera algo fuera de la ley", explicaba el ministro. Es por eso, que aunque el gobierno de Artur Mas quiera "internacionalizar el conflicto", Gallardón afirma que no llegaría a ningún lado.

"La Constitución tiene normas que nos vinculan, porque así lo hemos querido", explica el ministro que si no les gusta la Constitución, pueden presentar una fórmula para cambiarla, pero "decir no me gusta y por eso la vulnero", es colocarse en "las antípodas".

Es por eso que el ministro de Justicia no entiende que, "en el siglo XXI un dirigente diga que va a actuar al margen de la Constitución".

En cuanto a la ayuda que pidieron al Fondo de Liquidez Autonómico, Gallardón ha dicho que "facilitamos el fondo de rescate para que Cataluña pueda acceder. Es nuestra obligación".

Sobre el referendum que quiere celebrar Artur Mas en cuatro años, Gallardón ha sido claro: "El Gobierno no pactará un referéndum con la Generalitat". Explica su respuesta aludiendo a que "la Constitución no lo autoriza, porque es algo que es de todos". Al celebrar un referéndum, supondría que España rechazaría algo que es suyo, y por tanto, "no queremos".

Ruiz-Gallardón mantuvo un encuentro con los empresarios catalanes. Sobre esta reunión, el ministro ha defendido que se debería "decir la verdad a los ciudadanos", algo que no se está haciendo. "Los nacionalistas no están explicando todos los detalles de lo que supondría una independencia a nivel económico y europeo".

Según Gallardón "Mas está escondiendo los grandes problemas de Cataluña: paro, recortes en sanidad, déficit... bajo banderas". El ministro ha asegurado que "no se puede seguir afirmando que la independencia es la solución a todos los problemas".