Floriano insinúa que el dinero de Monedero ha sido para financiar a Podemos

Carlos Floriano, el vicesecretario general de Organización del PP, piensa que si el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, no aporta el contrato ni los informes por los que recibió 425.000 euros, "habrá quienes pensemos que no los han hecho y que estaban financiando a su partido". Floriano ha hecho esta reflexión sin nombrar directamente a Monedero ni a Podemos en el Foro Más Justicia, Mejor Sociedad, al ironizar con que, mientras el PP admite sus errores cuando llega el caso, otros partidos "nunca se equivocan".

"Si no nos equivocáramos nunca seríamos socialistas", ha bromeado Floriano al señalar que: "no se equivocan cuando hacen las primarias, cuando tratan de apartar al pobre Pedro Sánchez a los 6 meses, cuando nombran al candidato a través de una gestora, o cuando dicen que si imputan a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán los echamos y tampoco se equivocan cuando no los echan".

Para Floriano es "gente que no se equivoca nunca, ni ellos, ni la izquierda populista, dándonos lecciones siempre".

Así y en clara alusión a Monedero y a Podemos ha proseguido: "Nos dicen aquello de que no se equivocan cuando no declaran a Hacienda, tampoco se equivocan cuando declaran lo que han ganado a Hacienda". "No se equivocan cuando dicen que van a presentar el informe y el contrato por el que han cobrado esa cantidad de dinero y tampoco se equivocan cuando no los presentan" ha añadido. Por lo que ha advertido de que mientras no presenten ese contrato y ese informe "habrá quienes pensemos que no lo han hecho y que estaban financiando a su partido".

En cuanto a la rivalidad del PP con Ciudadanos, al finalizar el acto, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido preguntada por los periodistas si su partido temía que un número de sus votantes se decantará en las próximas elecciones por el partido de Albert Rivera, a lo que ha respondido: "no tememos a nadie". "Lo importante es que recuperemos la confianza de la gente que cree en nuestros principios y en nuestros valores que son la libertad, la vida, la propiedad y el imperio de la ley" ha añadido.

Del mismo modo, se ha pronunciado el secretario de Justicia del PP, Iñaki Oyarzabal, quien ha considerado que lo que hay que hacer con la gente "con la que compartimos muchas ideas" y que está pensando en votar a Ciudadanos es convencerla de que la manera "más eficaz de defender esas ideas es en el Partido Popular", ha concluido.