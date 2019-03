Fernández Díaz: "Mas juró cumplir con la Constitución"

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, ha intervenido en un Foro sobre Economía en la sede del PP en Barcelona y recordado a Artur Mas, presidente de Cataluña, que "juró cumplir con la Constitución y con el ordenamiento jurídico", y que debe "hacer honor a su promesa de no dividir" a los catalanes y tomar iniciativas "siempre en el marco de la legalidad".

Fernández Díaz ha sido claro: "Algunos se empeñan más que nunca en que no haya un solo pueblo, sino dos. Una sociedad dividida. Nosotros estamos para unir y sumar y no para dividir y restar. El Gobierno de España ha jurado cumplir la Constitución y va a hacer honor a su compromiso".

El ministro ha avisado a Mas: "De tomar las iniciativas han de ser siempre en el marco de la legalidad, como ha hecho, hace y seguirá haciendo el Gobierno, porque la ley es la única garantía de una convivencia en libertad, pacífica y democrática. Eso es lo que queremos decir al conjunto de los 7,5 millones de catalanaes, de los que una parte se manifestaron y otra parte, no menor, no se manifestó".

Asimismo recordó que el Gobierno tiene voluntad de diálogo: "Tenemos voluntad de pacto, de llegar a acuerdos para lograr lo que es bueno para Cataluña, porque lo que es bueno para Cataluña lo es para España, y lo que es bueno para España es bueno para Cataluña".



Lo que reconoce el ministro es que en la Diada muchos salieron a la calle: "Muchos catalanes salieron a las calles y es evidente que el Gobierno respeta a todos esos ciudadanos catalanes que han salido en uso de su legítimo derecho a manifestarse, porque es la grandeza de una democracia y de la Constitución española".