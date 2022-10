Feministas socialistas tildan al PSOE de "cobarde" por una ley trans que "es una burla" para el feminismo

La Asociación Española de Feministas Socialistas (FEMES) ha lanzado un duro comunicado en el que carga contra el PSOE en plena polémica por la ley trans. Acusan al partido de Pedro Sánchez de "cobarde". Acusan al partido de "huir hacia adelante" al aceptar mantener en la ley la autodeterminación de género. Consideran que es una ley que "nace muerta" y que puede llegar a ser inconstitucional.

Así lo ha señalado en una nota este viernes. Lamentan que el Partido Socialista plantee una "serie de enmiendas cosméticas". Medidas en las que no aborda "con seriedad" el núcleo central de la discusión. FEMES indica que es "ruin" usar la violencia de género para "distraer y evitar abordar los auténticos problemas que tiene esta ley".

Lanzan el comunicado recogido por Europa Press horas después de que el PSOE publicara su decisión de no hacer nada con la autodeterminación de género en el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Igualdad y la titular Irene Montero. Supone -para FEMES- "una burla" al feminismo.

"Es una burla al movimiento feminista, a los profesionales de la salud y del ámbito jurídico, a las familias ya afectadas por el 'contagio social trans' y, en definitiva, a la inteligencia de este país", remarcan en su comunicado.

Asimismo, denuncian que el escrito "tiene claros visos de inconstitucionalidad" al "atentar a los derechos de las mujeres y desproteger a la infancia". "Que el PSOE no se plantee enmendarla con seriedad y rigor no puede más que calificarse de políticamente irresponsable", denuncian.

FEMES resalta que la ley trans es "una ley que no atiende al sentido común, que no tiene en cuenta el malestar público y que no atiende las justas reivindicaciones que hoy son objeto de debate es una ley que ley que nace muerta, no puede vencer ni convencer".