Nagore, la joven que pensó que era un chico: un ejemplo de las controversias que genera la Ley Trans

Estos días se habla de la posible aprobación de la primera Ley Trans en España y ante el desacuerdo político, surgen también algunos testimonios de casos que aumentan aún más la polémica. Uno de estos ejemplos es el de Nagore, una joven que a sus 15 años sintió que no estaba conforme con ser mujer y decidió pedir a su familia que comenzaran a referirse a ella en masculino.

Esto sorprendió a sus familiares ya que en ningún momento había hecho referencia antes a este tipo de pensamientos respecto a su cuerpo. Sin embargo, Nagore no se sentía cómoda con su pecho ni con sus genitales femeninos. Ella tenía claro que eso no era lo correcto, y su familia se encontró de repente con una hija que les pedía comenzar a hormonarse. Esto generó dudas en la madre de Nagore ya que su hija nunca había expresado antes estos sentimientos.

Así, esta madre asegura que es necesaria la labor de los psicólogos para "analizar que le está ocurriendo" a estas personas que deciden comenzar el cambio. Aún así, la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid Marina Sáenz afirma que la legislación en este sentido contempla "suficientes garantías" para los menores de 12 años que se encuentren en esta situación y que decidan imponer su autodeterminación, eso sí siempre con la necesidad de un informe médico "porque son niños muy pequeños y no pueden manifestarse con claridad".

"Eso no significaba que fuera un hombre"

Tiempo después Nagore descubrió que se había equivocado. No se sentía cómoda con su cuerpo pero lo que realmente le sucedía es que rechazaba los roles asociados con la feminidad.

Una Ley con aprobación inminente

En un evento celebrado en Madrid el pasado miércoles, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el plan del Gobierno es que esta novedosa ley quede aprobada antes de finales de este mismo año y para ello, afirma que no habrá "un solo retroceso en derechos", con respecto al texto pactado en el ejecutivo.

No obstante, esta ley ha generado un profundo desacuerdo, no solo con el principal partido de la oposición, si no también en el propio equipo de ministros. En concreto, son los socialistas los parecen no estar conformes con todos los puntos de este texto y por ese motivo, querrían "mejorarlo". Esto, supuestamente, proporcionaría a la nueva ley una mayor protección jurídica ante un posible caso que llegue a los tribunales. En esta línea, los del PSOE aprovechan también para echar en cara a la oposición su previsible negativa ante esta propuesta de ley.