El expresidente del Gobierno e histórico líder del PSOE, Felipe González, no confía en que el nuevo partido sirva para facilitar los resultados de la izquierda en las próximas elecciones. Piensa que la iniciativa de Íñigo Errejón, Más País, no viene con esas intenciones: "No creo que ese sea el propósito de la nueva formación de Errejón".

En declaraciones a Espejo Público, dice González, recordando su experiencia de forma irónica: "Vengo de una tradición de izquierdas en la que siempre he visto que cada vez que hay un nuevo partido de izquierdas es para unir a toda la izquierda, siempre he visto eso, nunca he visto que el resultado sea ese, pero si lo he vivido".