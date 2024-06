Felipe González insiste en la "inconstitucionalidad" de la amnistía: "No estamos pidiendo perdón, estamos perdonando"

El expresidente socialista Felipe González se ha mostrado crítico con la ley de amnistía, que ya está publicada en el BOE y ha entrado en vigor. Este viernes ha acudido al programa 'Más de Uno' de Onda Cero y, aunque ha dejado claro que votó en las últimas elecciones, no ha desvelado a qué partido: "El voto es secreto".

"Hace tiempo que lamentablemente me siento huérfano de representación. No es que cambie mi voto"...", añadía. No es la primera vez que el expresidente asegura que se siente "huérfano" en el PSOE. Ya lo hizo en el programa de 'El Hormiguero'. "Veo espectáculo que no me gustan", sostiene.

Felipe González ha hablado sobre la situación política en la Unión Europea tras conocer los resultados electorales de los últimos comicios, donde los partidos de extrema derecha subieron.

Considera que los líderes políticos de los Veintisiete conseguirán llegar a un acuerdo PSOE y PP para "construir un nuevo espacio de centralidad europea", aunque la cumbre informal realizada para repartir los altos cargos de las instituciones comunitariasfinalizó sin acuerdo.

Aunque habla de política europea, también tiene presente la situación actual de España en el Congreso y el Senado: "Es raro que se pongan de acuerdo allí y no aquí", sentencia. "La principal responsabilidad en la conducción de un país la tiene el gobierno siempre, en cualquier circunstancia, sea del color que sea", añade.

Felipe González, opositor de la amnistía

"Hay que volver a ordenar la política", dice el expresidente de España, que ocupó el cargo entre 1982 y 1996. En los últimos meses siempre se ha mostrado en contra de la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y Junts.

Su postura ante el texto legal no ha cambiado. Hace unas semanas, en un acto de homenaje a la periodista Victoria Prego mostró su disconformidad con la aprobación de la amnistía: "¿Qué pienso de la amnistía? Lo que pensaba mi partido ayer, si no mantiene la misma posición es incoherente", decía.

"No hay nada más incómodo que mantener la incoherencia y cada día estar más solo", añadía ahora el expresidente González. Unas palabras que se relacionan con las pronunciadas semanas antes por él mismo: se sentía huérfano en el Partido Socialista y él sigue manteniendo la misma postura de antes sobre la ley de amnistía. Aunque asegura que no está completamente solo porque siente la compañía "de muchos más ciudadanos de lo uno pueda imaginar, incluyendo muchos de los que creen en el PSOE que yo creo".

Ahora, en la entrevista en Onda Cero, insiste en que se trata de una ley "inconstitucional". "Aparte de que yo sigo creyendo en la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, me parece mucho más delicado su arbitrariedad", asegura ante los micrófonos. "Sufro mucho porque la amnistía haya sido nada menos que una proposición de ley que no haya pasado por ningún registro".

"La mayor parte de la gente cree que la amnistía es el perdón (...) No estamos perdonando, estamos pidiendo perdón", asegura tajante. Además cree que la ley de amnistía hará que lo que se hizo "se vuelva a hacer": "Lo que se hizo va a legitimar que se vuelva a hacer", responde cuando se le pregunta por la ley de amnistía.

También se ha pronunciado sobre la financiación 'singular' de Cataluña: "Todas son singulares o ninguna es singular, como queráis, salvo las previstas en la Constitución del País Vasco y Navarra".

Felipe González cree que habrá repetición electoral en Cataluña

El expresidente del Gobierno considera que se repetirán las elecciones catalanas. Uno de los posibles candidatos a la investidura, Salvador Illa, anunció que no se presentaría al primer debate de investidura porque quería ganar más tiempo para conseguir los apoyos necesarios para salir siendo elegido presidente del Parlament.

"Me inquieta mucho que los independentistas quieran demostrar que ellos negocian con Madrid y no quien ha ganado las elecciones en Cataluña. Es un absoluto desprecio a la representatividad democrática de Cataluña", pronuncia. "Es una demostración de que anteponen su irredentismo a la democracia y los valores de convivencia en Cataluña".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com