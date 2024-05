Felipe González: "No ha habido perdón, sino el arrodillamiento del Estado ante Puigdemont"

Felipe González ha sostenido que el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha disminuido el "procesismo" en Cataluña tras su victoria en las elecciones catalanas del 12 de mayo, asegurando al mismo tiempo que lo ha trasladado al conjunto de España.

El expresidente del Gobierno socialista analiza así en 'El Hormiguero' de Antena 3 el resultado de las últimas elecciones catalanas: "No podemos insultar la inteligencia. Dicen que la política del perdón ha funcionado en Cataluña... Será que nos ha perdonado Puigdemont, ese será el perdón, porque no ha habido ningun perdón; no ha habido más que el arrodillamiento del Estado frente a un señor que se fugó de la justicia", ha aseverado en referencia a la ausencia de Javier Lambán en la votación amnistía.

Esgrime la Constitución Española

Con la Constitución en la mano, el expresidente socialista ha recordado que en Cataluña se votó la Carta Magna y ha espetado al expresidente de la Generalitat y líder de Junts+, Carles Puigdemont, y al líder de ERC y presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, que tendrían que tener respeto para esos catalanes que la votaron entonces.

"No es un arma de agresión, sino de concordia, de convivencia, de pacto para que todos podamos vivir con libertad, para que nadie nos señale", ha resaltado González en su entrevista con Pablo Motos este jueves.

Espera que Illa sea president

No obstante, a pesar de las críticas lanzadas sobre la actual deriva del PSOE en relación a sus pactos con los partidos independentistas catalanes, el expresidente ha mostrado su apoyo para que Illa sea el próximo presidente de la Generalitat y no suceda un "intercambio de cromos" en relación al apoyo de Puigdemont para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno pese a haber perdido las elecciones generales.

"Puigdemont dice: 'Es que tú también perdiste y con mi apoyo gobernaste, por tanto, ahora devuélveme el apoyo para que no sea Illa el que gobierne", ha abundado González, esperando que esta opción "no ocurra".

"Al contrario, yo creo que hay que apoyar, de verdad hay que apoyar a Salvador, por los catalanes, por la sociedad catalana, porque además tiene el estilo de convivencia que se merecen los ciudadanos. Dialoga con todo el mundo y se preocupa de los problemas reales de la gente, no de la fantasía", ha añadido el expresidente socialista.

En este sentido, González ha insistido en que se le dé apoyo al primer secretario del PSC por parte de los que están de acuerdo con lo que está haciendo y de los que no.

