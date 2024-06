Termina sin acuerdo la cumbre de la UE para el reparto de altos cargos

Los líderes de los países miembros de la Unión Europea se reunían en una cena informal en Bruselas para iniciar el reparto de altos cargos tras las elecciones europeas. Una cumbre que ha terminado sin acuerdo.

"Ha sido una buena conversación, creo que va en la dirección correcta, pero no hay acuerdo esta noche", afirmaba el actual presidente del Consejo Europeo, el liberal belga Charles Michel.

La negociación han estado conducidas por los negociadores designados por cada familia política. El presidente Pedro Sánchez -que no ha hecho declaraciones- y el canciller alemán, Olaf Scholz, han estado al frente de los socialistas europeos. Por otro lado, los primeros ministros de Grecia y Polonia, Kyriakos Mitsotakis y Donald Tusk, por los 'populares'; y los mandatarios de Francia, Emmanuel Macron, y Países Bajos, Mark Rutte, por los liberales.

Rutte puntualiza que seguirá habiendo "consultas" con los "otros líderes que no son de las tres familias" antes de que la discusión vuelva a Bruselas a final de mes.

Previsiblemente, Ursula Von der Leyen repita al frente de la Comisión Europea. Pero hay otros puestos en juego como la presidencia del Consejo Europeo o del Parlamento de la UE. El acuerdo tendrá que estar cerrado el 27 y 28 de junio, es decir, la próxima semana.

Se negocia los nombres que estarán en la cúpula de las instituciones europeas. El Partido Popular espera que su candidata Ursula von der Leyen repetirá al frente de la Comisión Europea mientras se resiste a ceder para que el socialista portugués António Costa asuma la presidencia del Consejo Europeo y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sea la nueva jefa de la diplomacia europea.

Añadía Michel que el objetivo no era tomar una decisión inmediata, sino tener una primera toma de contacto, iniciar las negociaciones. "Hay algunos nombres sobre la mesa. El más obvio es Ursula von der Leyen, pero aún no hay ninguna decisión sobre ella". Pero los jefes de Estado esperan encontrar un "equilibro" entre el PPE y los socialdemócratas.

PPE reclama más altos cargos

Las conversaciones se han estancado cuando los 'populares' han reclamado mayor presencia en los altos cargos como reflejo del resultado electoral en las elecciones europeas, en las que han sumado 190 escaños de los 720 en juego.

Parece que no hay dudas de que la actual presidenta de la Comisión Europea repetirá mandato. Su elección, así como la de António Costa como presidente del Consejo Europeo necesitan el voto de la mayoría cualificada de los 27 países miembros de la Unión Europea. Además, Ursula Von der Leyen se someterá a otra votación en el pleno del Parlamento.

Del reparto debe salir también el nombre de quien asuma el cargo como Alto Representante de la Unión Europea en sustitución de Josep Borrell.

El PPE aceptaría que el ex primer ministro portugués António Costa fuera el nuevo presidente del Consejo Europeo a partir del 1 de diciembre, pero a los 2,5 años -al finalizar el primer mandato- no se renovaría, sino que se pasara a un candidato del PPE.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha criticado en las redes sociales que en la cumbre se ignore el resultado de las urnas para "repartirse los altos cargos entre ellos".

"La voluntad de los ciudadanos europeos ha sido ignorada hoy en Bruselas. El resultado de las elecciones europeas es claro: los partidos de derechas se hicieron más fuertes, la izquierda y los liberales perdieron terreno. El PPE, por su parte, en lugar de escuchar a los votantes, se alió finalmente con los socialistas y los liberales: hoy han hecho un pacto y se han repartido entre ellos los altos cargos de la UE. No les importa la realidad, no les importan los resultados de las elecciones europeas y no les importa la voluntad de los ciudadanos europeos. No debemos ser ingenuos: seguirán apoyando la migración y enviando aún más dinero y armas a la guerra entre Rusia y Ucrania. ¡No cederemos ante esto! Uniremos las fuerzas de la derecha europea y lucharemos contra los burócratas pro-inmigración y pro-guerra", escribía en 'X' (antes Twitter).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.