Felipe González ataca a Pedro Sánchez: "Cuando todo está mal, llega un tío y dice que el futuro es cojonudo"

Felipe González se ha pasado al podcast. El que fuera presidente del gobierno durante 14 años ha lanzado un programa titulado 'Sintonía infrecuentes' en cuyo primer capítulo habla, entre otras cosas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque en ningún momento menciona expresamente al actual presidente, si se refiere a él en varias ocasiones. "Cuando todo está mal aparece un tío que te dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Pero oiga, ¿usted está viviendo la realidad de sufrimiento y de crisis que estoy viviendo?", dice.

González critica a Sánchez porque según él, un líder político "tiene que hacerse cargo del estado de ánimo de los demás", algo que de acuerdo a su criterio no ha hecho el presidente del Gobierno durante la pandemia.

"El líder político es el que ofrece un proyecto con una dimensión de medio y largo plazo y con el menor carácter mercenario posible. No pido un proyecto para mí ni para mantenerme en el poder, pido un proyecto que sirva a los ciudadanos", dice González, que no es la primera vez que critica a Sánchez, en el primer episodio, titulado 'Liderazgo vs. Caudillismo'.