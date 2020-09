Felipe González critica la negociación presupuestaria del Gobierno y acusa a Pablo Iglesias de decir "estupideces" y querer una "republiqueta"

Felipe González lleva años hablando sin tapujos y esta vez ha vuelto a expresar abiertamente sus críticas al Gobierno independientemente de que esté integrado por el partido al que pertenece. En un acto organizado por el diario Clarín ha mostrado sus discrepancias con la línea de negociación presupuestaria dirigida por Pedro Sánchez y con las posiciones sobre España del vicepresidente Pablo Iglesias.

Otra forma de negociar los presupuestos

Quien fue presidente del Gobierno desde 1982 hasta 1996 critica ahora la forma de negociar las cuentas públicas del actual Ejecutivo del PSOE. Prefiere González pactos transversales" en referencia a los gestos a los partidos independentistas para conseguir el visto bueno a los presupuestos. Dice aún así que no se considera un opositor al Ejecutivo pero que le genera inquietud pactar "un proyecto de país" con "la gente que no cree en que el país deba continuar".

Asegura además que "es incomprensible para los socios europeos” que sigan en vigor los presupuestos de 2018 (elaborados por Cristóbal Montoro del PP).Le preocupa a González que no se hayan dado a conocer cifras concretas de los presupuestos: "Todavía no sabemos cuál es el techo de gasto, cuál es la previsión de ingresos. No sabemos ninguna cifra".

Ataca a Pablo Iglesias por decir "estupideces"

No es la primera vez que Felipe González critica al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Esta vez le acusa de fomentar "la semilla de la autodestrucción de España" en la búsqueda de "una república plurinacional" con derecho a la autodeterminación. Además ha tachado de "estupidez" las palabras de Iglesias sobre las medidas de la Comunidad de Madrid analizadas en la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. En especial al desacuerdo mostrado con Iglesias a la alusión al aumento de presencia de fuerzas de seguridad del Estado diciendo que los policías y guardias civiles no eran trabajadores públicos fundamentales en la lucha contra el coronavirus.