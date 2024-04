Eneko Andueza (PSOE): "El PSOE en ningún caso va a hacer Lehendakari a un candidato de EH Bildu"

Eneko Andueza (Éibar, Guipúzcoa, 11 de junio de 1979), secretario general de los socialistas vascos. Es el candidato a Lehendakari por el Partido Socialista de Euskadi.

"Yo me considero una persona de vehemente y desde luego que habla claro. Creo que en política siempre hay que mirar al futuro. El partido socialista busca un nuevo horizonte, un nuevo futuro que evidentemente tiene que venir de la mano de nuevos liderazgos, en este caso de mi liderazgo".

¿Qué preocupa a los vascos?

El candidato socialista para las elecciones vascas cree "que lo primero que preocupa a los vascos es la situación de los servicios públicos". "La pandemia ha demostrado que los servicios públicos de Euskadi quizás no estaban tan preparados para afrontar situaciones tan inesperadas. Claro que en esto, como parte que hemos sido los socialistas del Gobierno Vasco, claro que hay una autocrítica porque entendemos que estamos en una situación en las que los servicios públicos en el futuro requieren de cambios, requieren de un programa transformador", añade.

La relación entre Euskadi y España

"Creo que la relación entre Euskadi y España siempre tiene que ser una relación de colaboración, de cogobernanza. Evidentemente juntos somos mucho más fuertes", ha asegurado Eneko Andueza.

El socialista pone de ejemplo lo ocurrido en Cataluña, asegura que "el procés tiene una incidencia positiva en el sentido de que nos advierte a la ciudadanía vasca del riesgo que puede haber de una unión entre Eh Bildu y el Partido Nacionalista Vasco. que en el pasado también se unieron el plan Ibarrache y en el Pacto de Lizarra para conseguir ese objetivo independentista".

Tres propuestas de su programa

Andueza tiene claras sus tres "propuestas inmediatas si fuera elegido Lehendakari". "Primero Gizakidetza, el nuevo modelo de cuidados, un modelo de cuidado público universal gratuito y de calidad. En segundo lugar, le daría prioridad a la política de vivienda. Y una tercera es la propuesta de incorporar 2.000 efectivos nuevos sanitarios al Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, para fortalecer nuestro sistema sanitario".

Pactos de Gobierno

"A la ciudadanía vasca no le puedo decir con quien voy a acordar, pero sí le puedo decir con quien no voy a acordar, y el Partido Socialista en ningún caso va a hacer Lehendakari a un candidato de EH Bildu ni va a firmar ningún tipo de acuerdo de gobierno con EH Bildu. Esa línea no la vamos a traspasar, y doy mi palabra de que después del 21 de abril Euskadi, si está en manos de los socialistas no va a tener un Lehendakari de EH Bildu".

