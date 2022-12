Feijóo no quiere esperar más y pide elecciones "ya" porque Sánchez "no tiene legitimidad"

En apenas unas semanas comenzará año electoral, aunque el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no está dispuesto a esperar a las elecciones generales de finales de 2023. Pide elecciones anticipadas. El líder popular considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene legitimidad". Señala que el Ejecutivo asume decisiones que "no se sometieron" a las urnas y que van "en contra" de los "principios básicos" de la Constitución.

Así lo ha exclamado el líder del principal partido de la oposición en una entrevista con el diario 'El Mundo'. Asegura que "la solución más transparente y democrática" para que España se pronuncie sobre las modificaciones en el Código Penal es un adelanto electoral. Modificaciones como la reforma del delito de sedición o la del delito de malversación. Indica que la mayoría parlamentaria no corresponde con la "mayoría social".

Acompaña su propuesta con posibles fechas para los comicios: febrero o marzo. "La situación en nuestro país no da para más" porque las decisiones de Pedro Sánchez en las últimas fechas "lo deslegitima para seguir". Núñez Feijóo arremete contra el jefe del Ejecutivo y alega que "utiliza una técnica parlamentaria espuria para volver a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial por tercera o cuarta vez, coacciona a los jueces diciendo que incurrirán en responsabilidades penales y le hurta competencias al Tribunal Constitucional".

Las modificaciones en el Código Penal colman el vaso

"Libera a los políticos corruptos de sus responsabilidades y desprotege el Estado con la derogación del delito de sedición. Eso necesita un refrendo legal", asevera el presidente del PP en la entrevista. Lo que entiende Feijóo es que se deben "hacer ya unas elecciones generales de forma inmediata".

La reforma del delito de sedición ha sido la gota que colma el vaso del Partido Popular. Para Feijóo es un asunto que hará que España "sea uno de los pocos países de la UE que se quede sin esa barrera para proteger al Estado". Destaca que el Gobierno tiene a los españoles "acostumbrados a semanas esperpénticas", que "no tiene límites".

Dos tipos de corrupción para Feijóo

"Al rebajar las penas al delito de malversación hay dos tipos de corrupción: la buena, que es la que le interesa al Partido Socialista y a sus socios, y el resto. Estamos en una situación inédita, con un Gobierno que no tiene límites y con un presidente que carece de los más elementales sentidos de Estado", ha declarado un decidido Alberto Núñez Feijóo.

En cambio, el PP está "trabajando" en un proyecto de regeneración democrática que se presentará en enero y que afecta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) .Se trata de un proyecto de "ley orgánica" en el que "la mayor parte de los jueces y magistrados del Consejo los elijan los jueces y magistrados".

"España ya está harta de protagonismos políticos, de oratorias inflamadas y de soberbia y egolatría. Yo no pertenezco a esa clase política, ni lo voy a pertenecer nunca", ha comentado en la entrevista con el medio.

El Gobierno "no tiene buena fe"

El Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez -según Feijóo- "no tiene ni palabra, ni compromiso, ni buena fe". "Hemos confrmado que lo que le interesaba al Gobierno era tener una excusa para bloquear el CGPJ y controlar el TC. A nosotros se nos reiteró que no habría ninguna modificación del delito de sedición, que es la expresión máxima de la politización de la justicia y de la ruptura de la independencia judicial, porque supone la derogación de las sentencias del Tribunal Supremo", ha finalizado.