El Gobierno, sobre la reforma del CGPJ: "Con Feijóo no se puede ni jugar al parchís"

El Gobierno vuelve a cargar contra Feijóo. Tras saltar por los aires las negociaciones con el PP para desbloquear la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la portavoz del Ejecutivo ha acusado este martes a Feijóo de incumplir la Constitución y "las normas del juego".

Isabel Rodríguez, tras ser preguntada en la rueda de prensa del Consejo de Ministros sobre este bloqueo, ha señalado al PP como culpable. La ministra de Política Territorial ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para cumplir la Constitución y ha afeado la posición de Feijóo, al que ha acusado de seguir los pasos de Casado.

"Él juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y no está haciendo ni una cosa ni la otra. Quien se niega a cumplir la Constitución no tiene ninguna legitimidad para pedir su cumplimiento. Sinceramente, para insultar, bloquear e incumplir la Constitución ya teníamos a Casado", ha afirmado Rodríguez. "Claramente, el PP está echado al monte tratando de ocultar su irresponsabilidad en torno a este asunto. Con Feijóo no se puede ni jugar al parchís".

Asimismo, desde el Gobierno aseguran que el PP usa como excusa la reforma del Código Penal para seguir bloqueando la reforma del CGPJ y ponen sobre la mesa las declaraciones de Cuca Gamarra, que aseguraba que eran "asuntos distintos".

Por su parte, el 'número 1' de los populares asegura que la dirección nacional del partido dio por rota las negociaciones al tener constancia de que el Gobierno "quería debilitar las instituciones" y carga contra Sánchez, al que acusa de "mentir a todos todo el tiempo".

"Sánchez tiene dos caminos: defender el Estado con todas sus consecuencias o entregarlo a los que no hace tanto se sublevaron contra el Estado", advertía este fin de semana. "Nadie puede culpar al PP de las incoherencias del Gobierno", refiriéndose también a los Presupuestos Generales, a los que el PP ha mostrado su rechazo por aumentar el gasto público.

"No ha habido novedad"

Con respecto a la postura del Gobierno sobre la reforma del Código Penal, la ministra portavoz ha asegurado que "no ha habido novedad" y ha subrayado que el compromiso del Gobierno "es el mismo".

"El Gobierno tiene un compromiso manifestado por su presidente en su discurso de investidura: adaptar el código penal español al resto de ordenamiento jurídicos de nuestro entorno. Y no hay más novedad", ha concluido.