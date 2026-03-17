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Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate"

El líder del Partido Popular pide enmarcar en un "contexto" las palabras del rey Felipe y asegura que la llegada de España a América permitió "una comunidad lingüística y cultural excepcional".

Feijóo en los pasillos del Congreso de los Diputados

Feijóo, tras las palabras de Felipe VI reconociendo abusos en la conquista de América: "Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate" | EUROPAPRESS

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Juan Muñoz
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre las palabras del rey Felipe VI en las que reconocía que existieron "abusos" durante la conquista de América.

Al ser preguntado por ello, el líder del Partido Popular ha pedido enmarcar en un "contexto" las declaraciones del rey Felipe, considerando un "disparate" el hecho de examinar ahora algo que ocurrió en el siglo XV.

"Examinar cosas del sigo XV ahora es un disparate", ha dicho Feijóo, quien ha añadido que la llegada de España a América permitió "una comunidad lingüística y cultural excepcional".

Feijóo pide diferenciar entre una conversación y una declaración o discurso institucional, recordando que las palabras de Felipe VI se produjeron durante "una conversación y no una declaración".

El rey admitió este lunes que hubo comportamientos de los que no sentirse orgullosos, defendiendo el hecho de estudiar la historia con criterio y contexto: "Hay cosas que cuando se estudian y se miran con nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos".

El líder popular, por su parte, ha reconocido estar "orgulloso del legado hispano en Latinoamérica", advirtiendo de que "sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo", y señalando a López Obrador: "Las cosas las sacó de contexto el señor López Obrador, nosotros no".

Cabe recordar que López Obrador, quien era presidente de México en 2019, pidió al rey una disculpa por carta por los abusos cometidos durante la Conquista de América. Una carta que nunca tuvo respuesta.

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