Feijóo insiste en que defenderá la libertad e igualdad de los españoles "cueste lo que cueste"

Galicia ha sido el lugar elegido por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para intervenir en un acto celebrado en Santiago de Compostela bajo el lema 'Por la Igualdad de los españoles'. Las lenguas cooficiales y la Constitución ha centrado su discurso.

El presidente del PP ha comenzado hablando en gallego, pero ha terminado en castellano a raíz de la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso desde este martes. "Podría seguir hablando la lengua autóctona que más se habla en España, el gallego, pero permitidme que lo haga también en castellano y nos olvidemos de los pinganillos que nos desunen para hablar la lengua que todos conocemos", ha dicho.

"Vamos a defender la libertad y la igualdad cueste lo que cuesta"

Feijóo ha insistido en que seguirá defendiendo la igualdad de los españoles, "cueste lo que cueste". "Vamos a defender la libertad y la igualdad ante la ley cueste lo que cueste. Aunque nos cueste la presidencia del Gobierno de España", ha dicho.

En este sentido, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha lamentado las cesiones que el líder del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, está haciendo a los partidos independentistas pese a que "la igualdad de los españoles" es uno de los principios que diferencian "una democracia de una dictadura".

Presidir un Gobierno de "todos los españoles"

Feijóo mantiene que él aspira a presidir un Gobierno de "todos los españoles" y no "de una élite política concreta" como prevé hacer, ha aventurado, Pedro Sánchez, quien a su parecer, está "sometido a un chantaje".

Ha presumido de liderar un "partido de Estado" que defiende las normas y a sus ciudadanos pese a que, como ha considerado, "nunca en 45 años hemos tenido que defender con tanto énfasis un principio básico y fundamental que diferencia la democracia de las dictaduras que es la igualdad de todos los ciudadanos". Asimismo, ha censurado que en este momento la Constitución esté en riesgo "exclusivamente por la conveniencia personal de Pedro Sánchez y de nadie más", pues está haciendo cesiones que no caben en la Carta Magna.

"No nos vamos a callar"

Según Feijóo, Sánchez ha permitido que ERC "haya dictado lo que se tenía que hacer con los indultos y la sedición" y también ha hecho campaña para que Arnaldo Otegi "tenga opciones de ser lehendakari" y "no porque haya pedido perdón a las víctimas de los crímenes de ETA".

El dirigente popular ha descrito el momento de complejidad política que atraviesa España y ante el que en su partido "no nos vamos a callar" porque desde el PP sus integrantes consideran que "la justicia no puede hacer distinción entre los ciudadanos", en tanto que "ningún ciudadano vale menos que otro" y que "un político independentista no vale más que uno que no lo es".

Sobre el acto en Madrid como muestra de "rechazo" a la amnistía, Feijóo ha invitado a "todos los que quieran ir" porque "lo que está pasando en España "necesita de una respuesta conjunta de todos los ciudadanos que se oponen a la exigencia que los independentistas hacen a Pedro Sánchez.