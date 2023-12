Feijóo: "En España mandan cinco políticos: Pablo Iglesias, Junqueras, Puigdemont, Otegi y el PNV"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán este viernes en el Congreso de los Diputados en mitad de un clima de reproches y acusaciones.

Fue el presidente del Partido Popular quien propuso a Sánchez reunirse el día 22 en el Congreso y sin mediadores. "Dice que nos reuniremos como yo quiera, ¿sin mediador le parece bien?", le preguntaba desde el estrado del hemiciclo de la Cámara Baja. Sánchez respondió, afirmativamente, también desde la tribuna. "Para usted la perra gorda", dijo.

Un día antes el político gallego pasa por el plato del programa de Antena 3, 'Espejo Público', donde conversa con Susanna Griso sobre asuntos de actualidad, de la reunión que tendrá lugar mañana viernes... "No reunirse nunca fue una posibilidad", recalcan desde Génova.

Feijóo eligió el Congreso como lugar de encuentro entre ambos líderes políticos: "No es un mal sitio". "Hay que restaurar la importancia de las instituciones. La investidura se cierra en un chalet en Suiza, el control al Gobierno se cierra en reuniones en Ginebra con un mediador especialista en banda armada. Volver al Congreso es volver a otorgar la soberanía al pueblo español", explica.

El líder del PP ha criticado la investidura del reelegido presidente del Gobierno y los pactos que ha formalizado para seguir en La Moncloa. También asegura que el poder se centra en "cuatro o cinco diputados" y que Sánchez no está entre ellos. "Sánchez va a ser presidente del Gobierno durante el tiempo que quiera Puigdemont, si Puigdemont no quiere que Sánchez sea presidente no lo será".

"En España mandan cuatro o cinco políticos: Pablo Iglesias, Junqueras, Puigdemont, Otegi, PNV. De estos cinco no he citado a Sánchez. Cualquiera de estos cinco que diga mañana que no, se acaba la legislatura", destaca el líder de la sede de Génova.

"Si los independentistas no pueden gobernar en el Ayuntamiento de Barcelona porque eso es malo para la convivencia... ¿por qué ahora es bueno para la convivencia pactar la presidencia del Gobierno con un independentista que no puede entrar en España y que usted lo tiene que ir a ver fuera?", formula.

¿Habrá acuerdos tras la reunión?

La reunión entre Sánchez y Feijóo se verá centrada en la renovación del órgano de gobierno de los jueces, la reforma de la financiación autonómica y la del articulo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido' referido a las personas con alguna discapacidad.

"He intentado desde que soy jefe de la oposición entenderme con Sánchez", asegura. Añade además que intentará que tras el encuentro haya un acuerdo entre ambos partidos políticos.