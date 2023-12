Feijóo a Sánchez: "Dice que nos reuniremos como yo quiera, ¿sin mediador le parece bien?"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acude al Congreso de los Diputados para dar cuenta de la presidencia española de la Unión Europea, del Consejo Europeo y de la guerra en Gaza y también para someterse a la sesión de control al Gobierno.

Es el primer duelo parlamentario de la legislatura entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el hemiciclo de la Cámara Baja. Y ocurre cuando se empiezan a tejer los puentes para una reunión entre ambos.

El primer 'cara a cara' entre Sánchez y Feijóo desde que se formó el nuevo Gobierno de coalición, tendrá lugar en dos actos: el primero durante la comparecencia de Sánchez para dar cuenta de la presidenta española en la UE y el segundo, en la sesión a control del Ejecutivo.

Durante su intervención, Pedro Sánchez ha destacado que el líder del PP quiera reunirse con él. "Lo celebro", admitía. "No creo que nadie pudiera entender que por primera vez en la historia el jefe de la oposición fuera el que se negara a dialogar y a entenderse con quién ahora mismo ejerce las responsabilidades del jefe del Gobierno", añadía.

Sánchez no ha querido dejar pasar la oportunidad de despedirse de la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El próximo mes de enero se pondrá al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"Has aportado rigor, brillantez y audacia a la política económica del Ejecutivo. Por ello, te vamos a estar eternamente agradecidos", ha subrayado Sánchez entre aplausos de los socialistas y del Gobierno de coalición.

Además, ha terminado su intervención destacando que "desde una rotunda certeza" Europa "es lo mejor que le ha pasado a España". Ponía punto final a un discurso en el que se ha centrado en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea -que acaba este mes-, en la que ha destacado que se ha conseguido la ley de Inteligencia Artificial.

Sánchez y Feijóo se reunirán el viernes

El líder del PSOE y el líder del PP ha acordado reunirse el próximo viernes 22 de diciembre. Sánchez celebra que Feijóo, haya "rectificado" en su empeño "por dar plantón" y finalmente acepte acudir una reunión. "Diálogo, cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche", expresaba.

Feijóo ha criticado que se enteró por los medios de comunicación de la celebración de dicha reunión y que fue días más tarde cuando telefoneó a su partido para concertar una cita. "A los cinco días llamó su jefe de gabinete a mi partido", explica Feijóo. "Es una manera curiosa de mostrar interés", añade.

"Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera. Cómo quiera: sin mediador, ¿le parece bien? Donde quiera: en Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. Cuando: el próximo viernes y cómo: sin soberbia y con un orden del día oficial", detallaba.

Sánchez acepta reunirse con Feijóo en el Congreso, tal y como había propuesto Feijóo y no en Moncloa. "Para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiera", ha señalado Sánchez, dejando claro que es inédito que un encuentro de este tipo no se lleve a cabo en el Palacio de La Moncloa.

Feijóo, a Sánchez: "Es lamentable"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha podido replicar las palabras de Sánchez, a quién le ha recordado que sus pactos con los socios de Gobierno son "una vergüenza nacional", "un bochorno internacional" y "una indecencia moral". "Durante la amnistía se ausento de la Cámara y aprovecho para decírselo hoy", explicaba.

"Nadie entiende que por su giro con el Sahara y sus problemas con el Argelia, España se consolidase como el mayor comprador de toda Europa de gas natural licuado ruso (...) hemos casi triplicado la compra de gas desde el inicio de la invasión (...) Es lamentable que su política internacional sea tan poco fiable y haya servido para financiar indirectamente la guerra de Putin".

Además de arremeter contra su política con Marruecos y Argelia, también ha criticado sus funciones como presidente del Consejo de la Unión Europea. "Ni liderazgo en Europa, ni liderazgo en América latina. El mayor reconocimiento internacional que ha recibido en estos meses ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamás. Enhorabuena, otra compañía estupenda para construir su muro". Aznar también se refirió a ese 'muro' durante una entrevista en el programa de 'Espejo Público' y aseguró que se trata de una "declaración de guerra".

Otro asunto que ha sacado en el estrado ha sido cuando Bolaños aseguró que había "preocupación cero" por la ley de amnistía que el Ejecutivo había pactado con Carles Puigdemont y desde Bruselas salieron a desmentirlo.

"Han sido a ustedes los que han mentido en el Parlamento Europeo y han sido a ustedes a quien la Comisión ha tenido que desmentir", declara el líder de los 'populares'. "Hoy España es asunto de debate en Europa por la degradación del Estado de derecho, por la despenalización de la corrupción y el terrorismo y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos democráticos. Dice que nadie habla de abandonar Europa, no, sus socios hablan de abandonar España, de abandonar la UE", manifestaba.

Unas acusaciones de las que el presidente del Gobierno se ha defendido.

"Sánchez, afortunadamente para Europa su gobierno es una inmensa anomalía fundado en un acto de corrupción política a cambio de impunidad judicial, humillado mes a mes en suiza y cada día en esta Cámara".

El presidente del Partido Popular ha manifestado su deseo de "estar a la altura del cargo" que representa y ha admitido que "una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama el presidente del Gobierno".

"Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas ni le voy a pedir un referéndum de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir, que mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España", ha finalizado.