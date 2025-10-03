El PSOE admite pagos en efectivo y por transferencia a José Luis Ábalos: "Todos están justificados"

Este viernes, Antena 3 Noticias accedía a un informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo en el marco del Caso Koldo en el que se reflejaban irregularidades con los pagos que habría recibido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Los investigadores señalaban en dicho escrito que parte de ese dinero era de sobres en efectivo entregados en la sede del PSOE, sin que siempre quedara constancia oficial en los documentos de liquidación de gastos aportados por el PSOE. Entre 2017 y 2021, según la OCU, Ábalos recibió liquidaciones de gastos por transferencia bancaria y en efectivo.

Poco después, conocemos que el PSOE admite haber llevado a cabo dichos pagos, tanto en efectivo como por transferencia, al exsecretario de Organización José Luis Ábalos. El partido mantiene que todos ellos están justificados mediante comprobantes. "Todos los pagos vía caja tienen sus comprobantes de gastos y están justificados. Como hemos dicho en infinidad de ocasiones, las cuentas del PSOE están aprobadas por el Tribunal de Cuentas, incluidos estos pagos, y auditadas de forma externa", señalan desde Ferraz.

Aún así, la UCO también señala en el informe que hay casos en los que existe correlación entre la documentación aportada por el PSOE y los mensajes de los implicados sobre entregas de dinero. En otros casos, por el contrario, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas", señala el documento.

El informe de la UCO demuestra para el partido "la absoluta transparecia del PSOE"

El informe de la UCO demuestra para los socialistas "la absoluta transparencia con la que ha actuado el PSOE en este proceso", además de su colaboración con la Justicia y "el absoluto rigor y legalidad de sus cuentas", añaden.

En ese sentido, insisten en que ha sido el propio PSOE el que ha reconocido estos pagos a Ábalos "via caja y vía transferencia contra los justificantes de gastos presentados", por lo que resaltan que ha sido el partido el que comunicó este extremo "con total transparencia".

"Una calumnia"

De esta manera, reiteran que sus cuentas son transparentes y acordes con la legalidad, por lo que advierten que afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a Ábalos o a otra persona "es una calumnia". "Los pagos a José Luis Ábalos son gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE", insisten.

