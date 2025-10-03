Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP rechaza la propuesta de Sánchez y Sumar recuerda que ya presentó una iniciativa para blindar el aborto en la Constitución

Los populares consideran suficiente la actual ley que regula el aborto y descartan apoyar la reforma propuesta por el presidente del Gobierno. Yolanda Díaz ha instado a votarla.

Feij&oacute;o cree que las diferencias de S&aacute;nchez y D&iacute;az sobre Gaza evidencian su &quot;desgobierno hip&oacute;crita&quot;: &quot;Es un disparate&quot;

Feijóo cree que las diferencias de Sánchez y Díaz sobre Gaza evidencian su "desgobierno hipócrita": "Es un disparate"EUROPAPRESS

Ángel Carreira
Publicado:

El Partido Popular ha avisado este viernes al presidente del Gobierno de que "ni todo el humo del mundo" tapará los "escándalos" en su entorno, después de conocerse que Sánchez se propone reformar la Constitución para incluir el derecho al aborto.

Los populares han respondido así en redes sociales a la acusación de Sánchez de que el PP ha decidido "fundirse con la ultraderecha" tras respaldar en el Ayuntamiento de Madrid una iniciativa de Vox para dar información a las mujeres que pidan interrumpir su embarazo.

El alcalde de Madrid ha asegurado que no van a obligar a las mujeres a recibir esa información "pero no pasa nada porque la tengan. Es un planteamiento sólido, de sentido común". Almeida ha asegurado que el presidente del Gobierno "tiene el mismo respeto por las mujeres que su suegro, Koldo y Ábalos".

Fuentes de la dirección del Partido Popular han recordado que para reformar la Constitución es imprescindible el apoyo de sus diputados y que Sánchez tiene que olvidarse de contar con ellos para reformar un texto que "está incumpliendo" por no presentar presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo. Según el PP, la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. "El debate termina aquí", afirman.

La reacción de Yolanda Díaz

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha recordado que Sumar ya presentó la propuesta de blindar el aborto en la Constitución en 2024 y ha instado a votar la medida en el Congreso. "El aborto tiene que estar blindado en la Constitución. Ya presentamos la propuesta, es hora de votarla en el Congreso", ha afirmado en redes sociales.

"Nos alegramos de que el PSOE por fin lo vea como nosotras. Tiene nuestra propuesta encima de la mesa", ha resaltado la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez. Según fuentes de Sumar, este anuncio no ha sido consensuado en el seno del Gobierno de coalición, sino que ha sido lanzado por el PSOE unilateralmente.

Redondo descartó el año pasado una reforma que ahora confía en sacar adelante

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha confiado que a lo largo de esta legislatura se consiga "una mayoría amplia" para sacar adelante la reforma, y ha pedido al PP que "asuma su responsabilidad histórica" y elija si está con las mujeres o con Vox.

Tras la incorporación del derecho al aborto en la Constitución de Francia, la ministra descartó iniciar ese viaje en España, donde exige enormes consensos y mayorías: "No se dan las condiciones", dijo entonces. Ahora, asegura que hay una "amplia mayoría social que respalda los derechos de las mujeres y la igualdad de las mujeres. Y esa mayoría social está representada en el Congreso de los Diputados".

