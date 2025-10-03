El PP acusa a Sánchez de utilizar la flotilla para tapar la corrupción

La ministra de Ciencia, Diana Morant, ha explicado a los medios de comunicación en Valencia, que el gobierno va a "trabajar diplomáticamente para que Israel" les de seguridad sobre la vida de los miembros de la flotilla. "Pedimos la liberación de todos ellos", insiste Morant. Mientras sus compañeras en el ejecutivo, las ministras de Sumar, son más contundentes contra Israel. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha exigido "la liberación inmediata de las compatriotas españolas que están en manos de un gobierno genocida." Díaz urge a la comunidad internacional a "romper todos los acuerdos con Israel".

Por su parte, el líder Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido al Gobierno que acelere el proceso para que los componentes de la flotilla regresen "cuanto antes". Maíllo, desde Granada, también ha incidido en que se rompan relaciones con Israel desde la Unión Europea.

La oposición sobre la flotilla

La flotilla sigue dividiendo al Gobierno y a la oposición. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, considera que, primero la flotilla y ahora el aborto, son cortinas de humo de Sánchez para tapar la corrupción -dice- que le rodea. Bendodo, que ha respondido a la prensa desde Barcelona, asegura que Sánchez era el conseguidor de los "negocios de su mujer".

Por su parte, el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, ha explicado en Espejo Público, que "todo el mundo sabía lo que iban a ocurrir" con la flotilla pero que no le preocupa la seguridad se sus miembros porque, asevera Serrano, "me preocuparían si estuvieran en manos de Hamas".

Embargo de armas a Israel

En medio de la polémica por la flotilla, el gobierno de Pedro Sánchez va a llevar el decreto de embargo de armas a Israel al Congreso de los Diputados la semana que viene. Los de Puigdemont ya han adelantado que les dará su apoyo para sacarlo adelante pero el ejecutivo tiene un escollo importante que superar. Podemos asegura que se trata de un decreto "fake" y, a estas horas, no les van a dar su apoyo. Bastaría con su abstención pero la formación morada prefiere reservarse su posición final al momento de la votación, que será el próximo martes.

